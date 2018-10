Madagascar: Ntsay Christian - « L'Océan Indien est le siège de vieux contentieux territoriaux »

Le PM Ntsay Christian d'annoncer que toutes les questions relatives au droit international de la mer nous touchent au plus haut point.

« L'Afrique et le droit international de la mer ». Tel a été le thème de la 7e conférence de la société africaine de droit international (SADI) qui se tiendra du 26 et 27 octobre à l'Académie malgache à Tsimbazaza. Cette conférence internationale de la SADI entend exposer les plus récents développements et tendances du droit international de la mer et analyser les bénéfices et les défis que cela représente. Lors de son discours d'ouverture, le Premier ministre Ntsay Christian d'annoncer que « toutes les questions relatives au droit international de la mer nous touchent au plus haut point à Madagascar. La zone de l'Océan Indien où se trouve Madagascar est le siège de vieux contentieux territoriaux qui ont des répercussions sur l'exploitation des richesses maritimes et les droits de la mer notamment sur l'usage pacifique de l'espace océanique pour servir à résoudre ces contentieux ». Et lui d'enchaîner qu'«il y a aussi les enjeux économiques directs liés à l'économie bleue, ils constituent des préoccupations majeures depuis des années face à la destruction réelle progressive de l'environnement et de l'écosystème en général ».