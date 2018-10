Afrique: Coupe du Nigeria - Le retour des Rangers d'Enugu

Ebouriffante finale de la Coupe du Nigeria. Elle opposait au Stade Stephen Keshi à Asaba Enugu International FC, les fameux Rangers, à Kano Pillar.

Après 48 minutes de jeu les Rangers étaient menés 3-0, buts de Rbiu Ali (5'), Alassan Ibrahim (20') et Nyima Nwagua (48'). La cause était entendue. La couronne ne pouvait pas échapper aux Pillars. Et bien non. Les joueurs d'Enugu se sont déchaînés dans le dernier quart d'heure, remontant, but après but leur handicap. Kelvin Itoya (77'), Chidera Ezeh (82') et Ajani Ibrahim (90+1) étaient devenus les héros de la finale. Une finale qui s'achèvera par la séance des tirs au but. Favorable aux Rangers par 4 à 2. Comment aurait-il pu en être autrement après une aussi fantastique remontada!

En cherchant dans les archives de la Coupe nationale, il faut remonter à 1983 pour retrouver la trace de la dernière victoire d'Enugu Rangers dans cette compétition. L'équipe avait battu en finale (0-0, 5-4pen) DIC (Defence Industry Corp) Bees de Kaduna, rebaptisé plus tard Ranchers Bees.

Il y a deux ans, en 2016, les Rangers avaient également renoué avec le succès dans le championnat, 32 ans après la conquête de son dernier titre, en 1984.

Dans les années 1970/80, Enugu Rangers était la référence du football nigérian avec les Shooting Stars d'Ibadan. Enugu avait gagné la 3e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, une année après Ibadan.