Tunisie: Qui va gouverner nos villes ?

Les premières élections municipales vraiment démocratiques et pluralistes promettaient aux citoyens, en même temps que la décentralisation, l'opportunité d'une gouvernance et d'une gestion autonomes de leur cité. Mais cette autonomie s'est entourée, à juste titre, de certaines précautions tendant à éviter que le pays n'éclate en mille et une principautés menaçant l'unité nationale. La question se pose ici, concernant la police municipale, de savoir s'il ne s'agit pas d'une «botte secrète» visant à désarmer les conseils municipaux en estropiant leur «pouvoir exécutif». Souhaitons à haute voix qu'il ne s'agisse que d'un oubli. Pour que nos communes autonomes appelées à booster le développement local puis régional, ne soient pas «cul-de-jatte».

La Conférence nationale des municipalités, tenue le 4 octobre au Palais des congrès à Tunis, a permis aux présidents et vice-presidents de plusieurs municipalités de la République d'évoquer franchement de multiples insuffisances, constatées à l'usage, dans le volumineux texte du Code des collectivités locales que bien peu de gens ont eu le temps de lire. Insuffisances ou incohérences qu'il faudrait corriger au plus tôt si l'on ne veut pas voir la cacophonie investir nos pouvoirs locaux.

