Algérie: AGEx de la FAF - Adoption du projet de réalisation de quatre centres de formation

Alger — Les membres de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de football (FAF) ont adopté à l'unanimité le projet de réalisation de quatre centres de formation, samedi au Centre technique national de la FAF de Sidi Moussa.

Les présidents des clubs de ligues professionnelles 1 et 2 et les présidents des ligues de wilayas ont approuvé le projet de réalisation de quatre centres de formation qui seront implantés dans différentes wilayas (Tlemcen, Saïda, El-Tarf et Batna).

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, dans son allocution d'ouverture a mis en exergue le caractère "bénéfique" à travers la réalisation de ces quatre centres de formation qui seront encadrés par des experts.

Il a également remercié le ministère de la Jeunesse et des Sports et les autorités locales pour les facilités accordées en matière de foncier, en soulignant que ces centres seront bénéfiques essentiellement aux clubs et jeunes catégories entre 13 et 15 ans qui seront encadrées par des personnes qualifiées et compétentes.

Pour rappel, l'enveloppe financière allouée à la réalisation d'un seul centre est de 1,5 milliard DA et qu'il est "probable" de programmer la réalisation de deux autres centres à Ouargla et Béchar en cas de choix d'assiettes de terrain par les autorités de wilaya, avait déclaré le président de la FAF lors d'une tournée à Tlemcen.