Ile Maurice: Quand le Mauricien Georges Abraham côtoie Nicolas Sarkozy...

Cependant, après quelque temps, Georges Abraham revient s'installer en Haute Savoie. «Quelques années plus tard, j'ai ressenti le besoin de revenir au calme en Haute-Savoie et me rapprocher de la famille, j'ai emménagé à Annecy, qui se situe à 30 minutes de Genève.» Il exerce désormais dans l'automobile.

En 1984, devenu adulte, il quitte Maurice pour la France. Il garde toutefois ses valeurs : «À Maurice, j'avais des valeurs que mes parents m'avaient inculquées. Je voulais voir d'autres horizons», souligne-t-il. À son arrivée, il habite en Haute-Savoie et poursuit ses études dans une école de comptabilité. Il peine à trouver du travail et déménage à Paris. Là-bas, il travaille dans la mode. Il y fait aussi la rencontre de son épouse Noreen, avec qui il a un fils âgé aujourd'hui de 13 ans.

C'est en France que cet intérêt a pu se concrétiser. Dans un premier temps, il a rencontré des personnalités politiques de droite comme de gauche. Mais avec le temps, son attirance pour la politique de droite - ses valeurs et ses idées - s'est affirmée. C'est alors qu'il intègre Les Républicains, fondé par Jacques Chirac. Le parti était anciennement connu comme l'Union pour un mouvement populaire (UMP) et le Rassemblement pour la politique (RPR). À ses débuts dans la première circonscription de Haute-Savoie, il commence par se documenter.

