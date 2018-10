Tunisie: Les promoteurs proposent des solutions

Le secteur des promoteurs immobiliers, qui fait travailler de nombreuses compétences et qui a un effet d'entraînement sur d'autres secteurs comme ceux du bâtiment et des matériaux de construction, doit retrouver son dynamisme d'antan sans compromettre les intérêts des professionnels ni celui des citoyens intéressés par l'acquisition d'un logement dont le prix a connu une envolée importante au cours des dernières années, ce qui ne permet pas aux clients potentiels d'accéder à la propriété d'un logement. D'où la nécessité de prendre les mesures nécessaires en s'inspirant des propositions de la Chambre syndicale représentant les professionnels du métier pour offrir aux citoyens un large choix de logements avec facilités d'acquisition.

La Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers (Csnpi) s'indigne face à la nonchalance des autorités quant au rôle de la chambre. La Csnpi s'alarme contre les dangereuses conséquences de cette orientation. Cela ne peut qu'aggraver la crise de ce secteur et altérer d'autres activités et intervenants.

