Madagascar: Compagnie minière « Base Toliara » - Impliquer pleinement les collectivités et les communautés locales dans le processus

Impliquer pleinement les collectivités et les communautés dans le processus de recrutement de la main-d'œuvre locale pour instaurer une harmonisation sociale et asseoir un environnement favorable au développement.

C'est l'objectif que s'est fixé la compagnie minière « Base Toliara », une filiale de Toliara-Sand, lors d'un atelier qui s'était tenu tout récemment à l'hôtel Palétuvier Toliara. Une rencontre présidée par Collin Forbes, Directeur général en charge de l'environnement et des affaires sociales au sein de cette compagnie minière australienne et qui a vu la participation active des représentants des collectivités et des communautés locales.

Capitale. Comme l'a expliqué, Collin Forbes, le but de cette rencontre revêt d'une importance capitale dans la mesure où il est question pour toutes les parties prenantes de prendre part à l'élaboration d'une stratégie concertée sur le plan du recrutement de la main d'œuvre locale que se propose de définir et de mettre en œuvre la compagnie. Des échanges ont donc eu lieu entre les responsables de « Base Toliara » d'une part et de l'autre, les maires, les chefs de « fokontany » et les personnes ressources des communautés locales sur les modes et pratiques de recrutement. Les attentes en termes de création d'emplois directs et indirects ont été aussi largement développées au sein des communautés locales pour le bien- être des habitants.

La compagnie minière « Base Toliara » est une entreprise citoyenne et a à son actif de nombreuses activités sociales dans les localités de ses zones d'intervention, notamment dans le domaine de l'environnement et du social.