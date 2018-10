Maroc: Ligue 1 - Nîmes - Rachid Alioui - « On méritait même de gagner »

Grâce à un but du revenant Rachid Alioui, au stade des Costières, le Nîmes Olympique a pris un point face à l'AS Saint-Etienne (1-1), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

Saint-Etienne, qui menait depuis la première minute, est passé à côté de la victoire qui le fuit en championnat depuis le 28 septembre devant Monaco (2-0), sur le terrain de Nîmes (1-1), qui avait décidé de ne rien lâcher pour attraper son troisième nul de rang au stade des Costières, vendredi soir en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

Entré en jeu au cours de la seconde période, l'attaquant de Nîmes Rachid Alioui a permis aux siens d'égaliser face à Saint-Etienne (1-1). Opéré dans la foulée de la fête que les Costières attendaient depuis deux décennies, le Marocain de 26 ans, 17 buts l'an dernier, profitait d'une récupération et d'un lancement parfait de Bozok pour aller tromper Ruffier. Une rencontre qui laisse un goût amer à l'attaquant nîmois, malgré le point pris grâce à une bonne deuxième période. Pour le buteur du soir, les Crocodiles méritaient mieux que ce partage des points.

« Oui, l'égalisation est clairement méritée. On méritait même de gagner, mais on s'est réveillés trop tard. Plus le match avançait, mieux on était. Il y a tout de même du positif, surtout parce qu'on n'avait pas marqué depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on est promus. Le maintien passe avant tout, a rappelé Rachid Alioui au micro de Canal+, avant de revenir sur son égalisation. Sur le but, j'ai levé la tête pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un de mieux placé, mais j'ai finalement pris ma chance et ça a payé. »