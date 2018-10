Tunisie: Bras de fer entre le gouverneur de Tunis et le maire de La Marsa

Ainsi, les premiers différends entre les maires et les gouverneurs ont-ils montré le bout du nez quelques mois après l'adoption en avril dernier de la loi organique relative au Code des collectivités locales et dans lequel l'Etat a prévu des garde-fous pour protéger son unicité et éviter les atteintes à son pouvoir, mais certains représentants de la société civile avaient porté un regard critique à l'égard de ces garde-fous avant l'adoption même de ce code et qui s'apparenteraient plutôt à une épée de Damoclès au-dessus de la tête des maires.

De son côté, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue, explique que sa décision est tout à fait conforme à la loi et entre dans le cadre de ses prérogatives, et ce, suite à une plainte déposée par le propriétaire de la construction en question.

« C'est du jamais vu », selon les propos du maire de La Marsa qui a précisé lors de la conférence de presse que personne n'est intouchable et a été frontal dans sa critique de la décision du gouverneur. On refuse l'application de la politique des deux poids deux mesures, a-t-il martelé. Le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'immiscion de l'autorité centrale dans les affaires de l'autorité locale en moins de 24 heures.

En guise de rappel de l'affaire, les membres de cette municipalité ont précisé lors de la conférence de presse tenue mercredi dernier qu'elle concerne une décision prise le 3 octobre stipulant la mise sous scellés d'une construction non conforme aux dispositions légales, située sur la route d'El-Maalga, La Marsa. Mais à la surprise générale, le gouverneur de Tunis, en pas moins de 24 heures, a opposé, par courrier, un refus net et a annulé l'application de la décision prise par la municipalité.

