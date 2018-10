Madagascar: BNI - CCIA - Un partenariat pour le développement des PME

Partenariat gagnant entre BNI Madagascar et la CCIA.

La BNI Madagascar et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) renforcent leur coopération. Les deux entités ont signé hier une convention de partenariat destinée principalement à la croissance des PME. Basée sur une approche intégrée d'assistance technique et de financement adapté, l'accord facilitera également l'insertion des jeunes entrepreneurs dans le microcosme économique. Il permettra ainsi de dynamiser l'internationalisation des entreprises déjà bien lancées et de représenter la diversité du tissu entrepreneurial à Madagascar.

Dans sa stratégie, BNI Madagascar renforce ses actions envers la PME par la mise en place récente de la plateforme intégrée de développement des PME et celle dédiée à la gestion des transactions à l'international, le « Global Transaction Bankin » (GTB). « Ce sont des preuves concrètes de cet engagement entrepris par la Banque en faveur du secteur privé », selon Alexandre Mey, Directeur général de la BNI Madagascar.

Pour sa part, la CCIA dispose d'une expérience en tant qu'acteur majeur du développement du secteur privé. «Dans sa mission d'appui et d'accompagnement aux entreprises, la CCIA offre des moyens afin d'accroître leur performance. Elle gère divers programmes et initiatives visant à apporter conseils et assistance aux entreprises et groupes d'entreprises, à travers une structure d'information et d'appui pour tous les opérateurs en général et les investisseurs en particulier » rappelle Joséphine Andriamamonjiarison, Présidente de la CCIA. Les deux partenaires mettront ensemble, tout un programme de formation et d'appui pour faire de ce partenariat, un tremplin pour les PME. La CCIA mettra en œuvre avec la BNI MADAGASCAR tout un programme de formation et d'appui pour faire de ce partenariat, un tremplin pour les PME.