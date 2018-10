Tunisie: Jean-Claude Juncker - «La Tunisie sera bientôt retirée de la liste grise»

M. Juncker a signalé, d'un autre côté, la décision de l'UE d'inclure la Tunisie de façon plus active et intense dans le programme européen de protection civile.

De son côté, le président de la Commission européenne a affirmé qu'il a été décidé d'augmenter le nombre d'étudiants tunisiens bénéficiaires du programme Erasmus+, tout en indiquant son espoir pour plus de mobilisation pour les programmes Horizon 2020 et Europe créative.

Durant la conférence de presse tenue après la réunion, le chef du gouvernement a indiqué que l'UE est un partenaire stratégique pour la Tunisie et que les discussions ont été entamées pour réfléchir sur l'après-2020. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de la réunion d'hier, à l'instar de l'huile d'olive et du renforcement du soutien financier.

