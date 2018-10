Madagascar: Concours de lapidairerie - Les deux lauréats primés au MBC

Lors de la remise des prix aux lauréats du concours hier, au MBC.

Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Foire internationale des Gemmes et des Bijoux organisée par le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) et l'Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) en collaboration avec le ministère des Mines et du Pétrole, au Mining Business Center (MBC) à Mamory Ivato.

Mais dans le cadre de cet événement d'envergure internationale, ces deux entités ont en même temps organisé un concours de lapidairerie classé en deux catégories, à savoir, Master et

Open, le 26 octobre 2018. Ainsi, quatorze lapidaires malgaches y ont participé. Et à l'issue de la délibération du jury, deux lauréats ont été primés. Il s'agit de Ratiarimanana Maminiaina, de la catégorie Master et de Ravaonorovola Julien, de la catégorie Open. Ils ont obtenu chacun un meule avec de la poudre minérale permettant de tailler et de polir les pierres fines et les pierres précieuses.

Exposés à Londres. « L'objectif de ce concours vise à faire connaître les talentueux lapidaires sur la scène internationale. Et à part leurs récompenses, ces deux lauréats auront l'honneur de voir leurs œuvres exposées à la Conférence Internationale des Gemmologues et des Professionnels des Pierres Gemmes qui se tiendra en novembre prochain à Londres. Et ce concours sera organisé systématiquement tous les ans, dans le cadre de la Foire internationale des Gemmes et des Bijoux qui est cette année à sa 1ère édition. En effet, ce sera une opportunité pour la Grande Ile de briller dans le secteur minier à l'échelle internationale », a évoqué le ministre des Mines et du Pétrole, Henry Rabary-Njaka lors de la remise officielle des prix à ces lauréats hier.

« Label Madagascar ». En revenant sur la Foire Internationale des Gemmes et Bijoux de Madagascar, qui a débuté depuis 23 octobre 2018 jusqu'à ce jour, au MBC à Mamory Ivato, cet événement vise à promouvoir le secteur minier, tant au niveau national qu'international. Il est également dédié aux professionnels du sous-secteur « petite mine », sans oublier les expositions-ventes de leurs produits notamment transformés. Le Guichet unique minier de Madagascar y est également opérationnel. Dorénavant, la Foire internationale des Gemmes et Bijoux de Madagascar se tiendra tous les mois d'octobre de l'année. Le but est de faire connaître la diversité des produits qui illustrent l'appellation « Madagascar, pays des minéraux », de lancer le « Label Madagascar » et d'interconnecter le marché des gemmes malgaches avec les autres grands marchés internationaux. Ce qui permettra en même temps d'améliorer le système de traçabilité des produits miniers, depuis leurs sites d'exploitation jusqu'à l'exportation.