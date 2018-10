Tunisie: Financement des infrastructures

Lancée sous l'égide de la Banque africaine de développement (BAD), la première édition de l'Africa investment forum (AIF), vital pour financer le développement des infrastructures en Afrique, se déroulera du 7 au 9 novembre, au Sandton Convention Centre de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Si les opportunités d'investissements sont riches, il est toutefois urgent de combler le fossé entre le capital disponible en Afrique et les projets bancables. Financer les besoins en développement du continent exigerait de 600 à 700 milliards de dollars par an, d'après les estimations. Et d'après l'édition 2018 de Perspectives économiques en Afrique de la BAD, 130 à 170 milliards de dollars environ sont nécessaires, chaque année, pour les infrastructures.

Besoins en infrastructure

La Banque collabore avec d'autres partenaires au développement, multilatéraux et parties prenantes, pour faire en sorte que l'Africa Investment Forum devienne un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique et ainsi satisfaire les énormes besoins en infrastructures et en développement du continent.

Ce premier marché novateur de l'investissement réunira des promoteurs de projets, des fonds de pension, des fonds souverains, des investisseurs privés, des décideurs, des sociétés de capitaux et des chefs de gouvernement, afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économique, agricole et industriel de l'Afrique.

Le forum sera 100% transactionnel. L'accent est mis sur la conclusion et la signature d'accords, la sélection et l'amélioration de projets. Il s'agit également d'une plateforme pour attirer les co-investisseurs et faciliter les transactions, afin de libérer des opportunités d'investissements de plusieurs milliards de dollars en Afrique.