Tunisie: « Il est impératif de se soumettre à la décision de non-prolongation du mandat de l'IVD »

En vertu de l'article 18 de la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, «la durée d'activité de l'instance est fixée à quatre (4) années, à compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour une année, et ce, par décision motivée de l'Instance qui sera soumise à l'assemblée chargée de la législation, trois mois avant l'achèvement de son activité».

Le Parlement avait voté, le 26 mars 2018, contre la prolongation du mandat d'exercice de l'Instance vérité et dignité qui devait initialement se terminer le 31 mai (68 contre et 2 abstentions). Aucun député n'a voté pour le prolongement des activités de l'IVD.

«En tant que ministre, j'ai annulé la note de service émise par l'inspecteur général portant application de l'article 42 de la loi organique sur la justice transitionnelle, dans la mesure où les circulaires n'ont aucune valeur juridique et n'engagent point le juge. La justice s'appuie uniquement sur la Constitution, les conventions internationales et les législations publiées dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort), a-t-il tenu à préciser.

