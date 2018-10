Tunisie: Ons Jabeur en appelle au chef du gouvernement

Classée 101e au classement WTA avant le tournoi de Moscou, elle a grimpé au classement et occupe aujourd'hui le 62e rang, son meilleur classement depuis qu'elle a intégré le circuit principal.

Auteure d'une impressionnante prestation au tournoi de Moscou dont elle a disputé la finale, malheureusement perdue, elle a lancé un appel de détresse au chef du gouvernement, Youssef Chahed. Un appel de désarroi face à «l'ingratitude des responsables tunisiens qui ne viennent que pour prendre des photos».

«Mon préparateur physique et conjoint, Karim Kammoun, a été informé de son limogeage à son arrivée en Tunisie. Même sans salaire, je veux qu'il soit à mes côtés. Je ne cherche pas d'autres entraîneurs. J'en appelle au chef du gouvernement, Youssef Chahed, la situation est devenue critique», a encore regretté Ons Jabeur.

Contrairement à ce que certains responsables au sein du ministère des Sports veulent laisser croire, ce ne sont pas des irrégularités auxquelles ils font face, encore moins des vérités qu'ils veulent rétablir. Mais plutôt un accroissement de déficit, des défaillances et des dérives. Des écarts et des déviations aussi dans la manière de raisonner. Paralysés dans tout ce qu'ils sont censés entreprendre, ils ont visiblement laissé de côté toutes les vertus du sport, celles qui font les grands sportifs, les grands champions. Celles qui favorisent les performances, les exploits et les consécrations... S'ils n'ont rien appris, ni rien retenu, ils assistent, au moins de là où ils sont, à la dérive du monde dans lequel ils se sont enfermés.

S'en remettre au bon sens ou à la vision de ceux qui gèrent aujourd'hui le sport n'est pas, et ne sera jamais, un signe de crédibilité absolue. Et encore moins un motif d'espoir. Surtout avec des dérapages que désavouent les valeurs et les principes non seulement du sport, mais aussi des prises de positions honnêtes. Et comme le ridicule ne tue pas, ce serait une illusion de s'attendre à une prise de conscience de la part de ceux qui n'arrêtent pas de surprendre par leur ignorance de la chose sportive.

Il y a au fait un décalage entre ce qui est présenté et ce qui est exigé. Cela participe au développement d'un certain malaise. Nous sommes conscients du fait que les actes et l'effort sont aussi faits d'erreurs et de maladresses parfois inévitables, mais tous les arguments avancés concernant le cas de Ons Jabeur ne peuvent en aucun cas constituer une excuse aux dérapages...

D'ailleurs, on ne sait plus ce qu'il convient d'imaginer pour ceux qui se permettent de faire un mauvais usage des valeurs sportives. On aurait aimé que les éclairages et les interventions puissent servir à l'émergence des idées et participent au jaillissement de la vérité et du sens de la responsabilité. Qu'elles inspirent et qu'elles permettent à ceux qui les détiennent de connaître la réalité sportive.

Au vu des différentes décisions prises au sein du ministère, le sport tunisien désole plus qu'il n'inspire. Au-delà des doutes, des éternelles interrogations, des objectifs et attentes rarement atteints, voire compromis, au-delà aussi de l'incapacité de ces responsables à mériter ce qu'ils perçoivent, c'est tout le système qui est ainsi mis en cause. Nous sommes aujourd'hui dans le regret de constater et de reconnaître que le fossé qui sépare ce qui est demandé dans le sport par rapport à ce qui est vécu, par rapport également à ses valeurs, par rapport à son authenticité et à sa conformité, n'a jamais été aussi grand, aussi large, aussi inquiétant.

Ce serait une illusion de s'attendre à une prise de conscience de la part de ceux qui n'arrêtent pas de surprendre par les fausses évidences, les dérapages dans tous les sens et le souci de dépasser leurs prérogatives. Mais l'impératif d'une possible réhabilitation impose nécessairement des règles et des contraintes bien définies dans les rapports qui lient les sportifs et le ministère. Mais aussi et surtout une véritable prise de conscience de la part de l'autorité de tutelle. Une manière de se racheter même s'il est un peu tard !...