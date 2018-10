Cote d'Ivoire: Journées nationales du commerce équitable - Les acteurs du monde agricole réfléchissent sur une thématique

« Commerce équitable, outil de développement durable », tel est le thème de la première édition des journées nationales du commerce équitable organisé par le Réseau ivoirien du commerce équitable (Rice) qui se tient du 25 au 26 octobre 2018 dans un hôtel à Abidjan-Cocody Palmeraie.

Éboua Jacques ingénieur, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafowa à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture a dit : « les journées nationales du commerce équitable est la première du genre organisé en Côte d'Ivoire.

Le commerce équitable se présente comme une alternative au commerce mondial dominant en s'appuyant sur des chaines commerciales plus courtes et transparentes qui permettent aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d'être acteurs dans leurs domaines. Fondé, sur des critères de durabilité économique, sociale et environnementale, le commerce équitable constitue un outil de développement durable qui permettra sans doute de résoudre les problématiques liées à la protection de l'environnement, à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs. C'est pourquoi, le gouvernement ivoirien a pris un décret en Conseil de ministres en termes de régularité des certifications en Côte d'Ivoire ».

Selon lui, les Journées nationales du commerce équitable constituent un espace régional de réflexion, d'expression d'échange d'expérience de promotion des prestiges et valeurs du commerce équitable en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. (... ) c'est pourquoi, il me plaît, d'inviter les organisations des producteurs, plateforme nationale, organismes de certification, Ong de financement, partenaires de développement exportateurs... à participer pleinement à ces deux jours d'échange et partage afin d'en tirer le plus gros profit pour le bien-être de notre sous-région et du continent africain.

Francis Ossey Atsé, Président du Réseau ivoirien du commerce équitable (Rice) a, dans sa communication indiqué: « Le Réseau ivoirien du commerce équitable est l'association des organisations de producteurs certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. Il a vu le jour en juillet 2009 à l'initiative de 9 coopératives. Son objectif est de contribuer durablement au bien-être économique et social des producteurs et leurs organisations à travers des missions suivantes : représenter les coopératives certifiées commerce équitable en Côte d'Ivoire et défendre leurs intérêts partout où le besoin se fait sentir, contribuer aux renforcements des capacités des producteurs et de leurs organisations, contribuer à la promotion du commerce équitable en Côte d'Ivoire ». Selon lui, le commerce équitable connait un développement rapide en Afrique de l'ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire » a-t-il précisé.