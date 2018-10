Liberia: Promotion des investissements - L'appel du Liberia au secteur privé ivoirien

Le Liberia, pays voisin de la Côte d'Ivoire, était à l'honneur dans toute sa diversité économique, ce 25 octobre,à la Chambre de commerce et d'industrie (Cci-Ci) au Plateau.

A travers la journée pays qui lui a été consacrée par la Cci-Ci, l'ambassadrice de ce pays anglophone en Côte d'Ivoire,WillyeMai Tolbert King et Jesse Jefferson, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie de ce pays, ont appelé le secteur privé ivoirien à investir davantage dans leur pays.

En dépit des « énormes potentialités économiques du Liberia », fait remarquer l'ambassadrice, les échanges commerciaux, et les investissements sont moins dynamiques « à cause du manque d'informations ». « Nous voulons corriger tout cela », insiste-t-elle.« Il existe d'énormes opportunités chez nous. Les Chinois viennent de loin pour investir chez nous, pourquoi pas vous ?»,s'interroge la diplomate. Même son de cloche pour le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie du Liberia, qui intervenait autour du thème : « Le Liberia est ouvert et prêt pour les affaires ».

Comme il le soutient, son pays qui a presque bouclé son plan de développement travaille continuellement à améliorer l'environnement des affaires. Électricité, infrastructures routières, Technologies de l'information et de la communication (Tic),agriculture et agro-industrie, transports, énergies, santé, éducation, pêche, renforcement des capacités, etc. « Il y a beaucoup de défis. Nous vous y attendons avec beaucoup d'enthousiasme », lance l'ambassadrice. « Tout le secteur privé ivoirien est engagé à renforcer la coopération avec le Liberia », a indiqué Touré Faman, le président de la Chambre de commerce et d'Industrie. Au cours de cette journée pays, un mémorandum a été signé par la Cci-Ci et celle du Liberia. Objectif : accroître la coopération entre les deux pays.

Sorti de guerre depuis 15 ans, le Liberia, actuellement dirigé par l'ancienne star du football, George Manneh Weah, tente de rattraper le temps perdu, pour assurer son développement socio-économique.

Selon le groupe de la Banque africaine de développement, depuis 2014, sa croissance économique a stagné en raison des faibles cours des produits primaires et de l'épidémie de l'Ebola. Après une croissance de 0,7% en 2014 et 0% en 2015, l'économie s'est rétractée de 1,6% en 2016. Une modeste reprise des exportations du métal jaune devait porter cette économie à un taux de croissance de 2,6% en 2017.

Pour 2018, la croissance projetée est de 3,9% et 5% en 2019. Malgré la proximité entre la Côte d'Ivoire et le Liberia, les échanges restent encore faibles. Le président de ce pays, en visite en Côte d'Ivoire, en début d'année, n'a pas caché sa volonté de faire bouger les lignes. C'est dans ce contexte qu'il est prévu au 1er trimestre 2019, la tenue d'un important forum économique au Liberia en présence de George Manneh Weah.