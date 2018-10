Cote d'Ivoire: Ligue 1 (8e journée) - Soa et RCA pour la confirmation...

Un autre match ne manquera pas d'intérêt. C'est celui qui opposera l'Afad de Maxime Gouaméné à l'Africa sports d'Almamy Diaby. «Il ne faut plus qu'on baisse les bras. Nos dernières rencontres nous ont donné quelques indices de performance. Nous savons comment aborder les prochains matches», soutient le coach des Vert et rouge.

Un bilan négatif pour des Jaune et noir impuissants contre le Racing (0-1), mercredi, en match en retard comptant pour la 7e journée. «L'euphorie est passée. Nous sommes parmi les trois premiers de la Ligue 1. Mais ce n'est pas une raison pour nous mettre la pression. Notre objectif est de faire la plus belle prestation possible à chacune de nos sorties. Comme ce sera le cas, samedi, contre le Wac », affirme Bassiriki Diabaté, l'entraîneur du Rca.

Les "Sondja" qui occupent le premier rang de la Ligue 1 avec six victoires et une défaite ne veulent pas lâcher prise. Ce week-end, ils accueillent les Mimos, à Yamoussoukro. «Nous sommes bien lancés. Le week-end dernier, nous étions face à l'Africa sports. Nous avons obtenu une victoire importante sur cette équipe. Ce qui nous met dans une bonne posture face à l'Asec».

Après sept journées de championnat national, Mimos et Aiglons (les deux barons du football ivoirien) ne réussissent pas à maintenir le cap. Ils sont dominés par la Société omnisports de l'armée (Soa), le Racing club d'Abidjan (Rca), Bouaké Fc et autres seconds couteaux.

