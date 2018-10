Mali: La MINUSMA condamne les attaques meurtrières contre ses camps à Ber et à Konna

Le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a condamné fermement samedi les attaques meurtrières perpétrées contre les camps de la Mission à Ber et à Konna. Un premier bilan fait état de deux Casques bleus tués et de plusieurs blessés.

« Je condamne fermement cette attaque brutale qui n'entamera pas notre détermination à appuyer le Mali dans sa marche vers la paix», a déclaré Mahamat Saleh Annadif.

« Les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis et payer pour leurs actes » a-t-il ajouté.

Selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les Casques Bleus basés à Ber au Nord du Mali dans la région de Tombouctou, ont repoussé samedi, à l'aube, une attaque complexe lancée simultanément par plusieurs pickups armés de lance-roquettes et de mitrailleuses et d'autres chargés d'explosifs.

Quelques heures plus tard, à Konna dans la région de Mopti, des Casques Bleus de la MINUSMA ont également été l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé (IED).

Mahamant Saleh Annadif rappelle que les attaques contre les Casques Bleus peuvent constituer des crimes de guerre selon le droit international.

Exprimant son indignation contre cette attaque lancée par les ennemis de la paix, le Représentant spécial a présenté, au nom de la MINUSMA, ses condoléances aux familles et proches et au Gouvernement des soldats tués et souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés.