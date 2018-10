Sénégal/Guinée Equatoriale: Eliminatoires CAN 2019 / Guinée Equatoriale-Sénégal le 17 novembre à Bata - Retour de Dioussé, c'est tout !

Aliou Cissé joue la carte de la continuité pour son prochain match contre la Guinée-équatoriale le 17 novembre à Bata pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Can. Qualifié à l'issue de la précédente journée, le sélectionneur national a récupéré les absents et blessés du déplacement au Soudan pour reconduire le même groupe. En dégageant sa liste ce vendredi 26 octobre, il en a aussi profité pour revenir sur la dernière prestation des Lions et expliquer ces choix, ses options en direction de la Can 2019 au Cameroun.

«ON A OPTE POUR LA CONTINUITE»

«On a opté pour la continuité. C'est important en direction de la Can 2019. En équipe nationale, on n'a pas toujours le temps d'avoir des matchs amicaux, de pouvoir jouer tout le temps. C'est important aujourd'hui de continuer à avoir cette cohésion. Il faut arriver à jouer collectivement ensemble. Pour que cela puisse se faire, il faut essayer d'avoir une ossature assez solide.

Du fait qu'on s'est qualifié, cela devrait nous permettre de changer de système avec certains joueurs. C'est ce que nous allons peut-être faire contre la Guinée équatoriale. Il ne faut pas oublier qu'il nous reste encore un match au mois de mars. Si c'est pour faire des essais, on a l'occasion de convoquer d'autres joueurs et de leur donner la possibilité de s s'exprimer.

Mais pour cette journée, on a préféré garder l'ossature du groupe. Il y a le retour d'Assane Dioussé qui est important. Il y a eu des joueurs qui étaient malades, d'autres blessés lors de la dernière rencontre. Donc, c'était important de les rappeler et de voir un peu leur niveau mental et sur le plan physique.

«ARRIVER A METTRE EN PLACE UN GROUPE COMPETITIF»

On me demande pourquoi n'avoir pas convoqué des joueurs comme Krepin Diatta vu que l'on est qualifié. Mais dans le sport de haut niveau, il y a toujours des enjeux, des objectifs à atteindre. On s'est qualifié au bout de quatre journées. Cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. D'habitude, on joue avec un système. Lors de cette rencontre, cela nous permettra de voir d'autres systèmes avec d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, d'être titulaire.

Ce qui est important, ce n'est pas les individualités ou la qualité intrinsèque de nos joueurs. Mais d'arriver à mettre en place un groupe compétitif. Le match contre le Soudan nous a montré que c'est le groupe qui est important. On a eu sept absents pour ce match et cela ne nous a pas empêché de gagner un match très difficile. C'est cet état d'esprit qu'il faut. Une équipe nationale, ce n'est pas onze joueurs qui jouent tout le temps. C'est un ensemble et des joueurs qui jouent ensemble, compétitifs en club et qui sont capables de revenir.

S'il y a des suspensions ou des blessés qu'ils puissent pallier à ses absents. Concernant Krépin Diatta, c'est un joueur que l'on suit. Depuis quelques temps, il a disparu un peu avec le FC Bruges. Il travaille et il revient. C'est un jeune joueur. Si on me parle de son absence, j'ai envie de dire qu'il y a un garçon qui s'appelle Sadio Mané à son poste. Il y a Baldé Keita, Opa Nguette, des Mbaye Niang. Ces joueurs ont pour le moment quelque chose de plus que lui. Mais, on peut compter sur sa polyvalence ; il est capable de jouer au milieu. On continue à le suivre. Quand je dis qu'il y a une différence au niveau international et le niveau national, ce n'est pas pour discréditer nos joueurs (locaux).

«LE SENEGAL PEUT JOUER AVEC UNE DEFENSE A TROIS»

On l'a remarqué. Contre la Bosnie, on a fait une défense en zone et cela créé une polémique, toute une discussion. Je crois que l'on a de très grands défenseurs. Aujourd'hui, un joueur comme Kalidou Koulibaly fait parti des grands défenseurs du monde. Salif Sané fait de bonne chose avec Schalke 04 (Allemagne). Il faut remarquer le bon retour du capitaine Kouyaté depuis quelques temps et cela me rassure. Je commence à revoir le Cheikhou Kouyaté que j'aime qui a retrouvé un peu plus d'énergie, de peps et de santé. Mais, il y a l'éclosion des jeunes comme les Djibril Diaw, Pape Abdou Cissé. Tous ces joueurs sont capables de jouer à trois. On a voulu l'essayer mais dans le futur, on essaiera de progresser. Je suis sûr que le Sénégal peut jouer avec une défense à trois. Parce que c'est un système qui nous permettra de contre-attaquer, qui met beaucoup de joueurs offensifs devant. Si vous regardez les trois matchs post Coupe du monde des Mondialistes, il y a seulement la Tunisie qui fait un 3 sur 3. C'est compliqué !

Le Sénégal fait partie de cette douzaine d'équipe qui peut remporter le trophée à la Can 2019

Pour cette Coupe d'Afrique de 2019, le Sénégal fait partie de cette douzaine d'équipe qui peut remporter le trophée. On peut aussi compter l'Algérie, le Cameroun qui est le tenant du titre et qui reçoit chez lui. On peut ajouter la Rd Congo avec mon ami Ibengue qui fait du bon boulot, le Ghana qui est en train de se remobiliser. Cela va être une Coupe d'Afrique très disputée. A partir de là, il faut continuer à progresser.

Nous sommes maintenant respectés dans le monde. Le Sénégal est capable de battre et rivaliser avec n'importe quelle équipe. Depuis 2002, on a manqué un brin de chance. On prie pour que la chance qui nous fuit, soit avec nous à la Can 2019. C'est un défi intéressant et excitant. On est des compétiteurs. Mais ce ne sera pas facile. Rien n'est impossible avec notre équipe. Nous sommes capables de bien jouer. Quand on parle du Sénégal sur le continent, c'est avec beaucoup de respect et de considération. Mais sur le terrain c'est autre chose. C'est à nous de nous préparer mentalement.

«ON PEUT FAIRE MIEUX AU NIVEAU DU JEU»

Après ces trois matchs post Coupe du monde, on peut faire mieux au niveau du jeu. Il y a les conditions qui sont très difficiles. Que ce soit à Madagascar, au Soudan, c'était très compliqué mais, je loue le mental de mes joueurs. Ils n'ont rien lâché et se sont battus et on a pu marquer à la dernière minute le but qui nous qualifie. Mais, ce n'est pas seulement sur le plan africain. Si vous allez en Europe, c'est la même chose. La Croatie a perdu 6 à 0 contre l'Espagne, la France a eu des difficultés contre l'Island. L'Angleterre, c'est pareil. Nos joueurs n'ont pas eu de vacances et sur le plan physique, c'est compliqué. Mais, personne ne peut vous dire sur ces éliminatoires, vu le niveau de jeu où les équipes africaines ont joué, quelle équipe africaine va gagner la Coupe d'Afrique. Ce qui est important pour nous, c'est de se qualifier et on a tout le temps et le loisir de changer les choses et améliorer notre système.

«ON A VOULU VOIR AUTRE CHOSE, APPORTER BEAUCOUP PLUS DE JEUNESSE»

Famara Diédhiou est un joueur intéressant. J'ai toujours eu confiance en lui. Malheureusement, il a été suspendu en début de saison pratiquement à six matchs. Cela a coïncidé à la bonne performance de Mbaye Diagne qui en train de faire de bonne chose avec son club. A ce niveau, on a du beau monde à ce poste. Mbaye Diagne est capable de jouer à ce poste, Mbaye Niang est capable de jouer devant. Moussa Konaté est en train de faire de bonne chose. Famara Diédhiou fait partie des réservistes et on va continuer à le suivre. Pape Alioune Ndiaye, c'est pareil. Ce n'est pas que l'on ait fait une croix sur lui. On a voulu voir autre chose, apporter beaucoup plus de jeunesse. On a préféré prendre des joueurs comme Sidy Sarr, Assane Dioussé.

«IL FAUT ALLER A LA CAN AVEC UNE BONNE MENTALITE»

Je crois à la continuité. Pour moi, c'est important d'avoir une ossature de joueurs qui sont capables de jouer un bon bout de temps, qui connaissent les réalités du football international et surtout africain. Nous nous attèlerons tout le temps de garder l'équilibre. Continuité et stabilité ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers. Il faut toujours qu'il ait cette continuité. Nous mettrons en place une certaine concurrence. Ce qui est important en équipe nationale, c'est la forme du moment.

«MBAYE DIAGNE, C'EST NOTRE GIROUD»

Les réalités d'une qualification ne sont pas pareilles à celle d'une phase finale. Il faut le savoir. Il faut aller à la Can avec une bonne mentalité. Il y a de bonnes attitudes pour atteindre l'objectif qui nous a été assigné. Mbaye Diagne c'est un joueur que l'on a suivi. C'est un point d'ancrage. Il a un bon jeu de tête, un bon jeu dos au but. C'est un peu notre Giroud et marque plus de buts. Ses deux matchs ont été très compliqués mais c'est un joueur exceptionnel et on peut compter sur lui. Le Sénégal s'est qualifié au bout de quatre journées. C'est un exploit. Aujourd'hui, il y a des mondialistes qui ne sont pas qualifiés. Toutefois, on a encore des choses à s'améliorer».

Liste des 23 lions

Gardiens: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Spal), Edouard Mendy (Stade de Reims).

Défenseurs: Ibrahima Mbaye( Bologne FC), Lamine Gassama (Goztepe Spor Kulubu), Salif Sané (FC Schalke 04), Kalidou Koulibaly (Naples), Racine Coly (Racing Club de Nice), Youssouf Sabaly( Bordeaux), Pape Abdou Cissé (Olympiacos FC).

Milieux: Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikh Tidiane Ndoye (Angers), Assane Dioussé ( Saint-Etienne), Sidy Sarr (FC Lorient), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace Fc).

Attaquants: Ismaila Sarr (Stade Rennais), Amath Ndiaye Diédhiou( Getafe CF), Keita Baldé (Inter Milan), Opa Nguette (FC Metz), Sadio Mané (Liverpool), Moussa Konaté (Amiens), Mbaye Niang (Stade Rennais), Mbaye Diagne (Kasimpasa).