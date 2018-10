Sénégal: Vie et œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba - L'histoire de «Keur Gu Mak» racontée par Serigne Mbaye Nguirane

La ville de Diourbel est pleine de symbole dans la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le fondateur du mouridisme a séjourné dans cette localité durant une quinzaine d'années. Il a été même placé sous résidence surveillée par les colons qui tentaient, en vain, de freiner l'expansion de l'Islam d'une manière générale et celle du mouridisme en particulier. En partant à Touba, L'équipe de Sud Quotidien a fait un saut chez le guide religieux Serigne Mbaye Nguirane qui est revenu largement sur le séjour de Bamba à Ndiarème.

Le guide religieux Serigne Mbaye Ngurane a reçu l'équipe de sud quotidien en partance pour le Magal de Touba dans sa demeure à Médinatoul à quelques encablures de la résidence de Cheikh Ahmadou Bamba plus connue sous le nom de «Keur Gu Mak». Dés le seuil de sa chambre nous avons été attirés par le décor assez spécial des lieux. Les murs sont garnis de partout par des dessins et photos du fondateur du mouridisme ; les tables remplis de Coran et de livres «Khassaides».

Assis sur un lit, drapé d'un boubou blanc, Serigne Mbaye Nguirane raconte avec passion les temps forts du séjour de cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à Ndiarème. «Ndiaréme est le poumon du mouridisme. Serigne Touba a séjourné dans cette ville pendant 15 ans. Il n'est jamais resté dans une localité autant. Même dans la ville sainte de Touba, il n'a fait que 7 ans.

Ensuite, Serigne Touba est resté 7 ans dans la mer, 7 ans en Mauritanie et 7 ans au Djolof. Tous les guides religieux qui l'accompagnaient, habitaient à Diourbel. Par exemple la maison de Cheikh Ibra Fall se trouve à Diourbel. De même que celle de Serigne Afia et celle de Serigne Issa Diène », raconte le marabout. Selon lui, les blancs l'ont déporté du Djoloff avant de le placer sous résidence surveillée à Keur Gu Mak dans le seul but de paralyser l'essor du mouridisme.

A l'en croire, c'est le samedi 13 janvier 1902 que Khadim Rassoul a été mis sous résidence surveillé. Il s'est installé à Keur Gu Mak en 1913. « L'endroit où se trouve actuellement la grande mosquée de Ndiaréme était un champ de manioc qui appartenait à un certain malien du nom de Maissa Ndiaye. C'est lui qui a vendu le site au marabout à 200 francs Cfa le 22 mai 1917. C'est Cheikh Issa Diène qui a signé tous les papiers concernant cette vente avec l'aval de Serigne Touba. C'est après avoir désherbé le champ que Serigne Touba a tracé la mosquée le 11 mars 1918.

C'est Serigne Touba qui a tracé cette mosquée de ses propres mains. Les travaux de cette mosquée ont terminé en 1924», rappelle-t-il. Poursuivant, il indique : «En 1921, il a commencé a célébré le Magal pour la première fois ici à Diourbel. Il l'a fait durant 7 années avant Son retour définitif à Touba. Après sa disparition, son successeur Serigne Modou Moustapha Mbacké a continué de le célébrer à Ndiaréme pendant 18 ans. C'est avec l'avènement de Serigne Fallou Mbacké qu'on a commencé à fêter le Magal à Touba où reposait le guide du mouridisme».

A QUELQUES HEURES DU MAGAL : Touba reçoit ses hôtes

Les fidèles commencent à rallier en masse la cité religieuse de Touba. Les abords de la mosquée sont pris d'assaut par des fidèles désireux d'effectuer leurs ziars. Toutes les routes qui mènent vers le lieu de culte sont bondées de monde. A signaler que les quartiers riverains de la mosquée sont devenus dans la journée d'hier, vendredi, le point de convergence des charretiers et autres véhicules de transport à la quête d'une clientèle. A cause de la prière du vendredi, beaucoup de fidèles ont très tôt rejoint la cité religieuse.

OUVERTURE DE L'AUTOROUTE ILAA TOUBA : Les pèlerins désertent la route nationale

L'ouverture de l'autoroute Ilaa Touba a complètement changé le voyage vers la ville sainte de Khadimou Rassoul. Jadis remplie de bouchons, la circulation sur la route nationale a été très fluide de Dakar à Thiès. Il n'y avait pas de bousculade, encore moins d'embouteillage. Les seuls moments de fortes circulations ont eu lieu après les accidents notés sur le chemin ou à l'entrée de la cité religieuse. L'autoroute Ilaa Touba, prise d'assaut par les automobilistes, a été fluide malgré l'affluence. Les automobilistes ont roulé tranquillement. Toutefois, certains ont dépassé les quatre-vingt kilomètres conseillés à l'heure.

Le constat perceptible sur l'autoroute Ilaa Touba est toutefois la récurrence de la panne. Apparemment, les vieilles carcasses de voitures, rafistolées à l'occasion, n'ont pas pu tenir le rythme. Pas moins d'une quarantaine de voitures incapables de terminer le trajet ont été dénombrées. Qui plus est, l'ouverture de l'autoroute Ilaa Touba n'a pas fait certainement l'affaire des vendeurs de fruits. Ils ne sont pas nombreux sur la route nationale. Les quelques commerçants visibles ne sont pas pris d'assaut par la clientèle. Un autre constat sur la route du Magal est aussi l'absence des jeunes qui distribuaient habituellement de la nourriture aux voyageurs. Hier, vendredi 26 octobre, pendant que les fidèles continuaient d'affluer, la cité religieuse s'est parée de ses habits de fête pour célébrer le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

DISPOSITIF SECURITAIRE : Une cellule-anti-terroriste installée à Touba

A l'occasion du grand Magal de Touba qui sera célébré demain dimanche 28 octobre, une cellule anti-terroriste a été mise en place dans la ville de Touba pour parer à toute éventualité. L'annonce est du directeur de la sécurité publique, le commissaire Abdoulaye Diop qui faisait face à la presse hier, vendredi 26 octobre.

276 INDIVIDUS INTERPELLES

Selon le commissaire Abdoulaye Diop la police a interpellé 276 individus ont été interpellés pour divers délits notamment détention et trafic de chanvre indien, abus de confiance, mise en circulation de faux billets de banque. «2 kg 250 grammes de drogue et 27 cornets de chanvre indien ont été saisis. 116 véhicules ont été également mis en fourrière et 123 motos Jakarta immobilisés», a-t-il fait savoir.

Suivant toujours le commissaire Diop, sur les 31 cas d'accidents enregistrés, les 22 sont des dégâts matériels, 8 corporels et 1 mortel.

INAUGURATION D'UNE NOUVELLE COMPAGNIE DE GENDARMERIE : Macky Sall siffle la fin de la délinquance à Touba

«Il n'est pas question qu'on laisse l'insécurité envahir Touba. Les missions sont très claires. Il faut que force reste à la loi sur l'ensemble du territoire national », a dit le chef de l'Etat Macky Sall, lors de l'inauguration d'une nouvelle compagnie de la gendarmerie dans la capitale du mouridisme. La structure inaugurée symbolisera, si l'on en croit le président de la République, « la montée en puissance de la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire national ». En vue de garantir une sécurité pérenne dans la cité religieuse, Macky Sall a fait remarquer que la nouvelle compagnie sera combinée à un escadron de sécurité et d'intervention qu'il avait inauguré il y a deux ans. Toujours dans la lutte contre la délinquance, le chef de l'Etat a indiqué que la nouvelle compagnie de Touba sera dotée d'une brigade de recherches. Et celle-ci disposera de tous les moyens d'investigation mais aussi d'intervention avec plus de 400 hommes sur place, a souligné le chef de l'Etat. Avant de préciser : « Pour être en phase avec le concept Armée-Nation, la structure disposera d'une infirmerie qui, en plus de prendre en charge le personnel, aidera la population de Touba. L'infirmerie disposera d'une maternité et offrira des facilités d'hospitalisation ». Le chef de l'Etat a indiqué enfin que la compagnie sera aux côtés du commissariat spécial de Touba pour un quadrillage optimal et une sécurité optimale des populations.

MACKY SALL MENACE LES INSULTEURS DES RESEAUX SOCIAUX : « Celui qui commettra une dérive sera identifié et présenté à un tribunal »

« La liberté d'expression ne doit pas permettre aux gens de proférer des insultes gratuitement. Quiconque le fera, on peut l'arrêter. On a les moyens de le faire comme tous les pays modernes. Celui qui commettra une dérive sur les réseaux sociaux sera identifié et présenté à un tribunal parce que je ne peux plus supporter les dérives sur l'internet. Les insultes ne sont pas la raison d'être de la création de l'internet. Il est fait pour une amélioration dans le mode de vie. Que ce soit la cybercriminalité ou toute autre dérive sera anéantie. Le désordre ne peut pas s'installer dans un pays au nom d'une prétendue liberté. La liberté des gens ne sera plus attentée. Je sais qu'on dira que le président a menacé les libertés mais nous n'accepterons pas que des faiseurs de troubles fassent leur loi sans que l'on réagisse. Il faut que la liberté se fasse dans la liberté de la dignité des citoyens ».

INAUGURATION DE L'AUTOUROUTE ILAA TOUBA D'ICI DÉCEMBRE ET PROMESSES D'UN VASTE PROGRAMME POUR LA CITE RELIGIEUSE : Macky «charme» Touba

Après sa visite tenue dans le cadre du Magal et qui s'est terminée hier, vendredi 26 octobre, dans la soirée, le président de la République sera très prochainement à Touba pour l'inauguration de l'autoroute Ilaa Touba. Ce rendez-vous sera pour lui une occasion d'annoncer un vaste programme qu'il projette pour la cité religieuse. Macky Sall a aussi rappelé les chantiers de Promovilles qui sont en phase de réalisation à Touba, surtout dans le domaine de la voirie et de l'assainissement. Mieux, Macky Sall a aussi porté, à l'attention de la population de Touba, de la livraison prochaine d'un hôpital de 300 lits qui sera de niveau trois et qui sera livré dans les délais escomptés.

CHEIKH BETHIO DECENTRALISE SES BERNDES A DIOURBEL

Le guide spirituel des Thiantacounes Cheikh Béthio Thioune a décidé, cette année, de décentraliser ses berndés à l'occasion de la célébration du Magal de Touba qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. A notre passage, devant la résidence de son guide spirituel, le défunt Khalife général des mourides Serigne Saliou Mbacké, plus d'une cinquantaine de bœufs ont été parqués. Des condiments, des bouteilles d'huile et des sacs de riz ont été mobilisés pour la circonstance. Pour Talla Ngom, l'un des dieuwrine de Darou Salam Faizaini de « Keur Gou Mag », six cuisines seront aménagées dans les différents quartiers de Diourbel pour montrer aux gens que cette localité occupe une place importante dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. « Nous voulons que ceux qui vont rester dans la ville pendant la période du Magal se sentent impliqués. Dans les différentes cuisines, il y aura du riz, de la viande et de la pomme de terre. Notre guide Cheikh Béthio nous a instruits de penser aux Musulmans en général et aux détenus de la Maison de correction de Diourbel », renseigne-t-il. Interpellé sur le nombre de bœufs et de tonnes de riz, il soutient : « Le Cheikh nous interdit d'avancer des chiffres sur cette question. L'essentiel pour nous, c'est de répondre aux souhaits de notre guide spirituel ». Pour rappel, Serigne Saliou Mbacké est né à Diourbel et il passait une fois par an au moins dans la capitale du Baol.