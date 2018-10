Cote d'Ivoire: Défense et Sécurité - Hamed Bakayoko participe au salon Euronaval de Paris

C'est pourquoi les acteurs européens cherchent à se regrouper. Une alliance entre l'Italien Fincantieri et le français Naval Group est ainsi en discussion. Portée par l'accroissement des tensions internationales et l'augmentation des budgets militaires, l'industrie navale de défense est en phase de croissance. Son chiffre d'affaires global représente 45 milliards d'euros dans le monde, en hausse de 15 % depuis 4 ans.

Les industriels y ont présenté leurs dernières innovations, portées par un marché en forme. Les équipements autonomes continuent leurs progrès et étendent leur influence. L'exemple des drones qui sont de plus en plus présents dans la marine et se développent très vite. Le salon était l'occasion de mesurer à quel point leur usage dans la marine tend à se généraliser.

Le salon mondial du naval de défense et de sûreté-sécurité maritime qui en est, cette année, à sa 50e édition. Organisé tous les deux ans, le salon « Euronaval » qui fête ses 50 ans, fut pendant quelques jours, le lieu de rencontre des donneurs d'ordre, des industriels, des experts et des décideurs des marines militaires des cinq continents.

