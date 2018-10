Algérie: Le Sommet "Algeria Future Energy" les 29 et 30 octobre à Alger

Alger — Le groupe national des hydrocarbures Sonatrach organisera les 29 et 30 octobre en cours à Alger le Sommet "Algeria Future Energy", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Coorganisé avec la société britannique de conférences, d'expositions et de formation sur l'énergie et les infrastructures CWC, ce rendez-vous du pétrole et du gaz se tiendra sous le thème de "la diversification, l'innovation et l'investissement".

Il verra la participation des leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l'Énergie et les secrétaires généraux de l'OPEP et du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF), précise Sonatrach.

Cette plateforme de discussions, axée sur l'investissement et la politique énergétique de l'Algérie, permettra de partager les points de vue des différents acteurs mondiaux de l'industrie du pétrole et du gaz.