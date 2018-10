Congo-Kinshasa: Classement FIFA - La RDC chute du 40e au 46e rang mondial

Les Léopards viennent de perdre six places au classement de la Fifa pour le mois d'octobre. Ils ont quitté la 40e position en septembre pour se retrouver à la 46e dans le monde et quatrième en Afrique. Leurs résultats mitigés en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2019 contre les Warriors du Zimbabwe (battus à domicile un but à deux et un match à égalité d'un but partout à Harare) ont perceptiblement influé sur ce classement.

Notons qu'en cette année, la RDC n'a remporté la moindre victoire. L'équipe avait été battue en amical à Dar Es Salam par la Tanzanie sur la marque de zéro but à deux, a tenu en échec les Super Eagles du Nigeria, à Abuja, par un but partout, avant justement la double confrontation contre le Zimbabwe.

Signalons que la Belgique est première au classement mondial pour le mois d'otobre, devant la France championne du monde en titre, et le Brésil qui complète le trio de tête. En Afrique, la Tunisie (22e rang mondial) remplace le Sénégal (25e rang mondial). Avec quatre places gagnées, le Nigeria (44e rang mondial) se retrouve à la troisième place, devant la RDC.