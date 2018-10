Afrique: Hanball - Le Sénégal hôte des championnats d'Afrique féminins en 2022

Le Sénégal est passe de devenir un "hub sportif" pour répéter les mots du ministre des Sports Matar Ba lors des GRANDS RENDEZ Sportifs de l'ANPS mardi dernier. En effet, après les JOJ 2022, la Confédération africaine de handball vient de porter son choix sur notre pays pour abriter les championnats d'Afrique des dames en 2022.

"Le Sénégal vient d'être choisi pour accueillir les championnats d'Afrique Dames en 2022", informe un communiqué de la Fédération. Et d'ajouter, "Le dossier de Dakar a été jugé solide et répond aux exigences de la compétition", ont estimé les membres du conseil exécutif de la confédération lors de sa session à Abidjan hier vendredi 25 octobre.

Le dossier du Sénégal à été présenté par le présent Seydou Diouf à la tête d'une délégation de la fédération sénégalaise de handball composée du secrétaire général Cherif Ndiaye et du président de la commission communication et presse Sambou Biagui. Le comité exécutif de la CAHB à été surtout séduit par le Dakar Arena, le complexe sportif récemment inauguré par le Chef de l'État Macky Sall, mais aussi les autres infrastructures notamment hôtelières en chantier au niveau du pôle Urbain de Dianiadio. À cela s'ajoutent le TER et l'AIBD dans le cadre du transport. Appréciant toujours positivement le dossier du Sénégal, le comité exécutif pourrait même confier la CAN 2020 au cas où le Cameroun ne serait pas prêt pour l'accueillir.

Dans sa présentation, le président Seydou Diouf à fait apparaître l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de la fédération à travers le ministre des sports Matar Ba, mais aussi la volonté du président de la République de faire du Sénégal un pays ouvert aux sports avec la construction d'infrastructures sportives capables d'abriter toutes les grandes manifestations sportives d'envergure comme la CAN de Handball. À titre d'exemple l'organisation des JOJ 2022 confiée au Sénégal par le CIO. Une compétition qui va permettre au Sénégal de se doter de nouvelles infrastructures sportives.

À noter que la CAN 2022 hommes à été attribuée au Maroc. En 2024, c'est le Cap-Vert et l'Algérie qui vont accueillir respectivement la CAN dames et la CAN Homme.