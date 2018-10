Afrique de l'Est: L'Angola et la Namibie recommandent l'harmonisation des services de santé

Ondjiva — Les participants à la réunion transfrontalière entre l'Angola et la Namibie ont recommandé vendredi à Ondjiva, province de Cunene, le renforcement de l'harmonisation des services de santé le long de la frontière commune afin d'améliorer les soins de santé pour la population.

Procédant à la lecture des recommandations de la réunion, qui a rassemblé des experts des deux pays, Félix Belarmino, a déclaré que les participants ont souligné la nécessité d'améliorer les niveaux de communication en traduisant en anglais les modèles de traitement et de transfert simplifiés avec l'historique du patient. qui entrent en Namibie afin de permettre la compréhension.

Ils ont également recommandé la nécessité d'améliorer le système de localisation des patients qui abandonnent le traitement en mettant en place un nouveau modèle de dossier de patient contenant les critères de référence nécessaires.

Les recommandations incluent également la décentralisation des services de soins de santé primaires, l'harmonisation des services de vaccination, l'extension des services spécialisés et des procédures de diagnostic aux postes frontaliers et le renforcement des campagnes de sensibilisation à la flambée épidémique. À l'issue de la réunion, le directeur de la santé à Cunene, Mendes Esteves, a demandé aux professionnels de maintenir leur engagement et implication dans la mise en œuvre des recommandations qui contribueront à l'amélioration de la santé des populations et au développement des deux pays.

Mendes Esteves a rappelé que les soins médicaux requéraient beaucoup d'attention de la part de tous les secteurs, puisqu'il s'agit de vies humaines, étant donc nécessaire l'identification des causes permettant d'atténuer les cas de morbidité et de mortalité.

Il a déclaré que, bien qu'il existe un mémorandum d'accord dans le secteur de la santé entre les deux pays, il est nécessaire que les experts redoublent d'efforts pour étendre la plateforme à d'autres maladies négligées telles que l'Hépatite E et la Bilharziose.

"L'Angola et la Namibie partagent une très logue frontière terrestre, qui subit un intense mouvement quotidien de personnes et de marchandises, dans les deux sens. C'est pourquoi il est nécessaire que nos gouvernements prennent en compte la situation sanitaire des migrants et aussi de la population transfrontalière", a-t-il indiqué.

"Ce qui se fait en Namibie en matière de traitement de ces maladies devrait également l'être en Angola. C'est pourquoi nous devons être unis dans cette lutte", a-t-il ajouté.

Tenue du 22 au 26 de ce mois, la réunion transfrontalière sur la situation épidémiologique le long de la frontière commune a évalué la mise en œuvre des programmes et actions de lutte contre le VIH / sida, le paludisme, la tuberculose, la vaccination de routine, les soins au nouveau-né, la santé des enfants et l'éducation à la santé.