Soudan participe au Forum international de Bakou

Bakou, Azerbaïdjan — Avec la participation du Soudan par une délégation conduite par Hamid Momtaz, ministre du Gouvernement fédéral, le Forum international de Bakou sur les affaires humanitaires a conclus ses travaux et publié la déclaration de Bakou.

La déclaration de Bakou a souligné la nécessité de l'action humanitaire internationale conjointe pour la protection du système environnemental et le développement des ressources humanitaires et l'extension et pour élargir et développer la coopération dans le domaine humanitaire.

La déclaration a fait allusion à l'unanimité des participants sur la nécessité de l'investir dans le développement humain et le capital humain, et s'acquitter aux défis rencontres par l'humanité dans ces domaines ainsi que d'améliorer la gestion et la production et utiliser les technologies modernes.