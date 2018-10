Ile Maurice: Immobilier - NMH et Safran Landcorp s'allient pour développer 220 villas de luxe

Safran Landcorp est le fruit d'un partenariat entre Safran Immobilier et Landcorp Capital, dont le CEO est Cyril How Kin Sang. La firme est déjà impliquée dans la construction d'un projet immobilier baptisé Akasha sur la côte Ouest, à l'entrée de Tamarin, où 86 villas de luxe sur un total de 125 sortiront de terre d'ici septembre 2019.

Selon la direction de NMH, l'expertise de Safran Landcorp a été recherchée pour ce projet compte tenu de son expérience internationale dans le développement des projets résidentiels et de ses réseaux commerciaux. Aussi, elle est convaincue que ce partenariat ajoutera de la valeur aux actions de NMH à court et à moyen termes.

C'est sur un terrain d'une superficie de 365 arpents aux Salines, Rivière-Noire, que ce projet prendra forme. New Mauritius Hotels (NMH) s'associe avec Safran Landcorp, sous le Property Development Scheme, pour développer 220 villas de luxe et un parcours de golf de 18 trous de standard international. La filiale de NMH, Semaris, a conclu ce protocole d'accord avec NMH, dont le Chief Executive Officer (CEO) est Gilbert Espitalier-Noël, le 23 octobre.

