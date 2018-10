Algérie: La contribution de la presse nationale à la défense des acquis de la stabilité est source de fierté

Cette cérémonie, qui a enregistré la présence d'autorités locales, de membres de la famille révolutionnaire et de journalistes, a été mise à profit pour honorer des figures de la révolution et de la presse.

Le secrétaire général de l'ONEC a appelé à tirer les leçons de solidarité et de cohésion des moudjahidine durant la guerre de libération nationale, estimant que l'Algérie nécessite aujourd'hui, notamment sur le plan international, l'unification des rangs et la sauvegarde de l'intérêt national.

Les journalistes algériens ont assumé avec fidélité et en toute intégrité leur noble message lors de la bataille d'édification post indépendance comme l'ont fait leurs prédécesseurs durant la guerre de libération nationale pour faire retentir la voix de l'Algérie et de sa cause dans le monde, a affirmé Tayeb Lahouari, déclarant que la presse nationale a donné durant la glorieuse guerre avec la voix et la parole une arme supplémentaire à la lutte armée.

Il a cité, à titre d'exemple, l'adhésion de la presse nationale aux valeurs et principes nobles contenus dans charte de la paix et de la réconciliation nationale initiée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Intervenant à l'occasion d'une cérémonie de célébration du 56ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision organisée par l'ONEC à la salle "Maghreb", Tayeb Lahouari a souligné que la presse nationale dont la radio et la télévision ont contribué grandement, depuis l'indépendance du pays, à la défense des acquis de la stabilité.

