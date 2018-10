Algérie: CABBA-MC Alger - De nouvelles recommandations de la DGSN pour contrecarrer le fléau de la violence dans les stades

Même les joueurs n'ont pas échappé à la sanction, puisque le gardien Faouzi Chaouchi (CABBA) et Farid Chaâl (MCA) ont écopé de trois matchs de suspension fermes chacun, en plus d'une amende de 60.000 dinars, pour "provocation d'une bagarre générale.

Selon un communiqué de la DGSN reçu par l'APS, le rapport de la commission d'enquête fait état de l'arrestation de 12 personnes dont trois sont des repris de justice. Pour rappel, 31 policiers ont été blessés et 17 engins et voitures avaient été endommagés.

La fin de la rencontre CABB Arréridj - MC Alger avait connu plusieurs actes de violence et d'agressions, dont ont été victimes des joueurs du MCA, à l'image du capitaine Abderrahmane Hachoud, blessé à la main droite, ainsi qu'un certain nombre de supporters de l'équipe visiteuse.

Alger — De nouvelles recommandations seront transmises incessamment aux différentes instances, chargées de la programmation et de la direction des matchs de football, pour "éviter des incidents similaires à ceux qui avaient suivi le match de samedi dernier, entre le CA Bordj Bou Arréridj et le MC Alger (0-1)" comptant pour la 11e journée de Ligue 1 Mobilis, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

