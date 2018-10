Algérie: Le vice-président du Parlement panafricain met en avant le soutien important de l'Algérie à l'Afrique

Alger — Le vice-président du Parlement panafricain (PAP), Djamel Bouras, a évoqué samedi à Kigali (Rwanda), le soutien important apporté par l'Algérie au continent africain, notamment l'initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika relative à l'effacement de la dette de 14 pays africains pour une valeur globale de 53 milliards de dollars, indique un communiqué de l'APN.

Intervenant à une rencontre organisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), sous le thème "La migration et le travail en Afrique", le vice-président du parlement panafricain, membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Djamel Bouras a mis en avant "le soutien important apporté par l'Algérie à l'Afrique", ajoutant que le pays continue "à accueillir des milliers d'étudiants universitaires toutes spécialités confondues, et ce de par son rôle clé dans la création de l'initiative du Nepad".

"Les pays de l'Afrique du nord, notamment l'Algérie et la Libye sont victimes de la migration clandestine, tandis que les pays européens sont les seules bénéficiaires de l'appui de l'Onu en matière de lutte contre ce phénomène, au moment où nos pays en payent le prix". "L'OIM n'évoque nullement la ressource humaine formée et qualifiée qui contribue à l'édification de l'Europe dans les domaines économique et sociale", a-t- il poursuivi.

"Défendant la Libye qui a fait l'objet de multiples critiques concernant la maltraitance des migrants, le vice-président du parlement panafricain a souligné que ce pays qui a joué un rôle important dans l'édification de l'Union africaine (UA) et fourni des aides financières importantes à plusieurs pays, vit aujourd'hui dans des conditions difficiles", et "de là je vous invite à soutenir et à adopter la position algérienne en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion du peuple libyen et rejetant toute forme d'ingérence dans les affaires internes pour permettre à la Libye de recouvrer la place qui est sienne en Afrique", a-t-il appelé.

M. Bouras et le président du PAP, ont pris l'initiative de programmer une rencontre spéciale devant réunir la délégation libyenne avec le bureau du parlement panafricain, en vue d'examiner l'envoi d'une mission parlementaire en Libye pour élaborer un rapport exhaustif sur la situation prévalant dans ce pays.

Une autre rencontre est prévue entre la délégation sahraouie et le bureau du PAP pour exprimer leurs préoccupations.