Afrique du Nord: Algérie-Mauritanie - volonté politique pour renforcer les relations économiques bilatérales

La foire des produits algériens à Nouakchott connait une affluence du public et des opérateurs… Plus »

L'ambassadeur a salué la présence des représentants du gouvernement mauritanien aux différentes manifestations, à l'instar du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ministre délégué chargé du budget, sous la supervision de la ministre mauritanienne chargée du Commerce, de l'industrie et du tourisme, Khadidja M'barek Fall.

Dans une première étape, il sera question d'un aménagement partiel ce qui facilitera le déplacement des camions et des marchandises, en attendant son aménagement total: bitumage, signalisation et aires de repos, ajoute-t-on de même source.

La route s'étend des frontières algériennes via le passage "Mustapha Benboulaïd" à Tindouf et la région Zouerate sur une distance de 800 km.

M. Khendoudi qualifie ce projet de base importante pour l'exportation des produits et équipements algériens vers la Mauritanie et de là vers l'Afrique de l'ouest, vu son positionnement stratégique et les facilitations qu'accordent les autorités mauritaniennes.

L'accord a été signé entre le groupe Global Motors et le groupe Hamidi Bouchraya pour la création d'une zone de libre échange et la création d'une compagnie de transport algéro-mauritanienne.

