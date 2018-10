Afrique: Coopération avec les Etats-Unis - Tibor P. Nagy en tournée dans quatre pays africains

Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines se rendra, du 29 octobre au 10 novembre, successivement au Togo, en Guinée, au Mali et au Nigeria.

Après l'Europe ( Royaume-Uni et France), Tibor P. Nagy sera en Afrique. Sa tournée portera sur la promotion du commerce et de liens commerciaux plus solides entre les États-Unis et l'Afrique, la mobilisation du potentiel de la jeunesse de ce continent, l'avancement de la paix et de la sécurité.

Au Royaume-Uni et en France, Tibor P.Nagy tiendra des réunions bilatérales avec ses homologues britannique et français. Ensuite il se rendra à Lomé au Togo, le 1er novembre, où il rencontrera les membres du gouvernement. Puis, il dirigera une conférence régionale des chefs de missions américains. À Conakry en Guinée, du 2 au 4 novembre, il tiendra des réunions bilatérales avec les membres du gouvernement, animera une table ronde commerciale et rencontrera les anciens participants à l'Initiative des jeunes leaders africains (Yali).

À Bamako au Mali, du 4 au 7 novembre, Tibor P. Nagy tiendra des réunions avec les membres du gouvernement, animera une table ronde sur le commerce et l'entrepreneuriat et rencontrera également des anciens participants à Yali. A Abuja au Nigeria, dernière étape de sa tournée, le secrétaire d'Etat adjoint aux affaires africaines tiendra des réunions avec les responsables du gouvernement, les membres de la communauté américaine des affaires, les chefs religieux, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes et prononcera un discours à l'université Baze sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique.