Algérie: Benyounès - "Le plus grand défi à relever par l'Algérie est essentiellement économique"

Après avoir indiqué que le MPA "depuis sa création, a soutenu le président de la République, Abdelaziz Bouteflika", M. Benyounes a affirmé que sa formation politique "a son propre agenda et son conseil national prendra sa décision et sa position le temps venu quant à la prochaine élection présidentielle".

Khenchela — Le plus grand défi qui attend l'Algérie est "essentiellement économique", a estimé samedi à Khenchela le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, précisant que ceci appelle à réfléchir sur les possibilités de créer des emplois et bâtir une économie libre centrée sur l'entreprise privée.

