Algérie: Près de 4.200 logements de différentes formules distribuées à Alger

Soulignant que le gouvernement a mobilisé les ressources financières nécessaires et a pris toutes les dispositions à même de surmonter les obstacles en vue de relancer les chantiers à l'arrêt, notamment ceux de l'AADL, le ministre a rassuré les souscripteurs au programme AADL 2 qu'un quota de 90.000 unités restantes ont été programmées au titre de l'exercice 2019, et par conséquent toutes les demandes des souscripteurs ayant déjà payé la première tranche seront satisfaites".

Intervenant lors d'une cérémonie de remise des clés au profit des bénéficiaires, en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun et du président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger, M. Temmar a indiqué que "cette opération s'inscrit dans le cadre du prolongement de l'opération nationale , lancée jeudi dernier à Biskra, durant laquelle plus de 85.000 logements ont été distribués à travers toutes les wilayas du pays".

ALGER - Le ministre de l´Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a supervisé samedi l'opération de distribution de près de 4.200 logements à Alger, dont 60 logements publics locatifs (LPL), 2.740 logements location-vente (AADL ) et 1.400 logements promotionnels publics (LPP).

