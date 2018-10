Afrique de l'Ouest: Mise en exploitation d'un poste de contrôle entre le Bénin et le Nigeria

L' infrastructure située à Sèmè-Kraké vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays et, par ricochet, entraînera l'intégration économique.

Pour le chef de l'Etat béninois, Patrice Talon, la mise en exploitation de cette infrastructure administrative témoigne de la volonté des autorités des deux pays d'œuvrer en convivialité pour faciliter les échanges et les fréquentations des frères et sœurs vivant de part et d'autre "de ce que les administrations appellent frontière".

Ce poste de contrôle s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports qui vise la réduction de la pauvreté, l'amélioration des services de transports régionaux, la réduction du coût de transport et de transaction, la promotion du commerce interrégional et intra-régional, la facilitation du mouvement des personnes, des biens et des services ainsi que la promotion de l'intégration ouest-africaine.