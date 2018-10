L'avocate et vice-présidente du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc ) qui a plaidé sans… Plus »

Plus de 500 Camerounais se sont ainsi donné rendez vous à partir de 14h au 131 de l'Avenue Brugmann, ambassade du Cameroun à Bruxelles. Dans la foule on pouvait apercevoir les membre de 11 millions, du MRC, du PURS, du SDF, du Mouvement NOW etc..

La mobilisation des Camerounais du royaume de Belgique aura été exceptionnelle et inédite ce samedi 27 octobre 2018 à Bruxelles, capitale des institutions européennes.Ce 27 octobre 2018, malgré la pluie battante, la diaspora camerounaise de Belgique s'est réunie devant l'Ambassade du Cameroun à Bruxelles sous l'encadrement de la police belge, pour manifester contre le hold up électoral au Cameroun qui a connu la sacre au forcing auréolé par la fraude indicible de Paul Biya à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier.

