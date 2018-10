Maroc: Communiqué du Cabinet Royal

Rabat — "Suite à la séance de travail présidée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le 1er octobre courant et qui a été consacrée à la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques,

Et après la fin du délai de trois semaines fixé par Sa Majesté le Roi à la commission que préside le Chef du gouvernement pour élaborer et soumettre un programme de projets et des mesures précises dans ce sens, la Commission a demandé à Sa Majesté le Roi de lui accorder un court délai pour parachever la mission qui lui a été confiée.

Vu l'importance que SM le Roi, que Dieu le préserve, ne cesse d'accorder à la promotion du secteur de la formation professionnelle et le souci du Souverain quant à la qualité des programmes et des propositions qui seront présentés par la commission, Sa Majesté le Roi a bien voulu donner son approbation à cette requête".