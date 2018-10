Tunisie: Un mariage d'engagement et d'excellence

Le cas de Ons Jabeur est vraiment édifiant à ce sujet, puisque notre championne est en train de marquer de son empreinte l'histoire de notre sport féminin et plus exactement le monde «select» du tennis par ses performances et ses exploits, mais également par son exemplarité et sa volonté infaillible malgré tous les aléas et les dérèglements de tous genres. L'apogée de cette excellence a eu lieu lors du tournoi du Kremlin en Russie où elle avait réussi l'exploit de disputer une finale qu'elle aurait pu remporter n'eût été la méchante blessure qu'elle avait contractée fort malheureusement en cours de match.

Ce brillant exploit réalisé par la brave Ons Jabeur n'a pas laissé insensible l'ancien président de l'Etoile Moez Driss, auteur, faut-il le rappeler, d'un passage particulièrement mémorable sur le double plan sportif et managérial dans le sens vertueux du terme à la tête du club sahélien.

En effet, ce dernier a tenu lors d'une imposante et gratifiante cérémonie, qui a eu lieu vendredi, à honorer notre tenniswoman en présence d'une pléiade de journalistes, d'éminentes personnalités sportives de la région, à leur tête le toujours emblématique Abdelmajid Chetali, et également d'hommes d'affaires.

De plus, outre le caractère honorifique de cette cérémonie, Moez Driss a tenu à assurer l'accompagnement logistique et le soutien financier nécessaires pour Ons Jabeur afin de lui permettre de persévérer sur la voie de l'excellence et du rayonnement dans son parcours et franchir des paliers supérieurs lors de ses prochaines compétitions.

«Je me suis retrouvé par pur hasard à Moscou pour des raisons professionnelles qui ont coïncidé avec la participation de Ons au tournoi du Kremlin où j'ai eu le plaisir d'assister à la finale et à l'issue de laquelle j'ai été agréablement impressionné par le talent et surtout l'état d'esprit remarquable et la bravoure exceptionnelle de notre championne malgré la blessure malencontreuse qu'elle a contractée. Du coup et étant grandement sensible aux qualités morales et sportives de notre tenniswoman, j'ai eu l'intime conviction qu'il était de mon devoir de lui apporter mon soutien afin de lui permettre de franchir d'autres paliers dans son parcours d'autant plus que j'ai été témoin de l'impact et du rayonnement de telles compétitions sur l'image de notre sport et de notre pays en général, comme quoi encore une fois les exemples les plus fédérateurs et les plus impactants proviennent de nos sportifs ».

Bref, la cérémonie de parrainage de Ons Jabeur par Moez Driss conjugue parfaitement le talent d'une athlète exceptionnelle et d'un parraineur-connaisseur en la personne de l'ancien président de l'Etoile du Sahel qui, outre sa vocation d'investisseur, est doté d'une véritable expertise en matière d'appréciation des valeurs sportives. C'est du « win-win » dans ses nobles valeurs...