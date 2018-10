Cote d'Ivoire: Grande distribution - Une nouvelle enseigne s'installe en Côte d'Ivoire

Selon le Pdg du Group Yeshi, Abdul Hussein Beydoun, la Côte d'Ivoire marque la porte d'entrée de cette marque internationale en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale. Puisqu'en filigrane, un réseau de magasins sous l'enseigne verra le jour au Bénin, au Togo, au Niger et au Mail ainsi qu'au Gabon.

Situé dans la commune de Cocody à Abidjan, ce premier magasin s'étend sur une superficie de 1500 m2. Il va offrir une palette de plus de 16 000 produits en provenance de 84 fournisseurs basés, notamment en France, en Allemagne, en Italie et au Portugal.

Spécialisée dans la quincaillerie, l'immobilier et le mobilier, cette enseigne, il faut le souligner, est l'un des acteurs clés dans la distribution de proximité. Elle compte 723 points de vente en France et 79 au niveau mondial. Group Yeshi, son partenaire en Côte d'Ivoire, assurera «la prise en charge du développement local». Quant à la maison-mère, elle doit garantir le savoir-faire et l'assistance technique.

