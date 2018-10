Tunisie: La FTF au secours du CSHL

Triplé de Slim Jendoubi

La sélection olympique tunisienne a récemment remporté sa rencontre amicale disputée face au CS Hammam-Lif.

Les joueurs de Chokri Khatoui se sont imposés sur le score de trois buts à deux. Les trois réalisations olympiques ont été inscrites par le joueur du Club Athlétique Bizertin Slim Jendoubi à la 71', 83' et 89' minute de jeu. Cette rencontre a été disputée à l'annexe du stade de Radès.

Public restreint...

Dans la perspective du match entre le CSHL et l'EST, il était question que le public «sang et or» occupe le virage, la pelouse, l'enceinte et la tribune. Mais au fait, les choses ne se dérouleront point comme avancé précédemment et pour cause. Selon le service d'ordre, la pelouse ne sera pas accessible au public espérantiste, et seulement le virage (11.000 places), l'enceinte (500 places) et la tribune (500 places) seront à sa disposition toujours aux prix annoncés antérieurement.

Faouzi Benzarti va saisir la justice

La relation entre la Fédération tunisienne de football et l'ancien sélectionneur national Faouzi Benzarti risque de se terminer devant les tribunaux. A la suite de son licenciement, le sélectionneur national devrait porter plainte. Faouzi Benzarti aurait décidé de saisir la justice non pour des raisons financières, mais pour le principe, surtout que les motifs avancés par la Fédération tunisienne de football pour le licencier ne l'ont pas convaincu.

Présenté officiellement à la presse au début du mois d'août dernier, Faouzi Benzarti avait depuis conduit la sélection nationale sans signer de contrat. Il est à rappeler que le sélectionneur national avait quitté son poste au Wydad Casablanca pour venir entraîner la sélection tunisienne.

C1: la liste africaine du CA

Le Club Africain a récemment envoyé à la Confédération africaine de football la liste des joueurs appelés à disputer la prochaine édition de la Ligue des champions africaine 2018-2019.

Cette liste est composée des joueurs suivants : Atef Dekhili, Seif Charfi, Aymen Mathlouthi, Hamza Agrebi, Mokhtar Belkhither, Bilel Ifa, Sami Hammami, Ali Abdi, Fakhreddine Jaziri, Wissem Ben Yahia, Ghazi Ayadi, Oussema Darragi, Ayoub Mcharek, Ahmed Khalil, Sanad Khemissi, Ibrahim Mouchili, Zouhaier Dhaouadi, Yassine Chamakhi, Bilel Khefifi, Mannoubi Haddad, Zakaria Laabidi, Derick Sasraku, Bassirou Compaoré.

Mohamed Ali Moncer, blessé

Le milieu de terrain du Club du Club Sportif Sfaxien, Mohamed Ali Moncer, sera contraint au repos après une légère blessure qu'il a contractée récemment. Le meneur de jeu du CSS ratera ainsi les deux prochains matches de son équipe face à l'US Monastir et au Stade Gabésien.