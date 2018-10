Tunisie: En phase de recherche de financements

Il est à noter que le député Béchir Khelifi s'est interrogé sur les raisons du retard de la réalisation de ce projet, faisant savoir que ce projet s'étendra sur 1.000 ha, dont 500 ha seront consacrés à la mise en place de sociétés de mise en valeur et de développement agricole, 170 ha au profit des diplômés du supérieur et des techniciens, 70 ha aux petits agriculteurs.

Et d'expliquer, lors de cette plénière consacrée aux questions orales adressées par les députés au ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, qu'une note d'exécution du projet a été élaborée, affirmant la disposition du ministère à entamer la partie qui lui est confiée et à en assurer le suivi.

M. Rabhi a rappelé la tenue d'une réunion, le 2 août 2018, pour présenter ce projet aux bailleurs de fonds en présence de 30 parties intervenantes, dont la présidence du gouvernement, les ministères de la Défense et de l'Intérieur et les autres ministères concernés.

