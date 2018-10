Tunisie: Vigilance

Les joueurs banlieusards y ont cru jusqu'au bout pour signer leur première victoire de la saison. Certes, le mérite est pour les camarades de Ziadi, mais aussi pour l'entraîneur Buscher qui a prouvé qu'il est un bon tacticien et sait préparer ses matches. Les joueurs sont déterminés à ne pas lésiner sur l'effort pour confirmer le bon résultat de Monastir. Face à une Espérance auréolée de sa qualification à la finale de la Ligue des champions, les protégés de Buscher sont décidés à négocier la rencontre d'aujourd'hui avec la ferme intention de glaner les trois points de la victoire. Pour sa part, le coach hammamlifois avoue que la mission est difficile, mais il a confiance en ses joueurs et reste optimiste. Avec un bilan tout juste moyen, les banlieusards sont dans l'obligation de ramasser le maximum de points.

Chaâr d'entrée

Les séances d'entraînement se sont déroulées sur un rythme soutenu. Les exercices physiques et tactiques étaient nombreux et diversifiés. Buscher n'a pas hésité à corriger les lacunes de ses joueurs au cours des séances d'entraînement. Il a profité de la présence de la sélection olympique pour organiser un match amical. Le score était en faveur de notre onze national (3 à 2). Le staff technique hammamlifois en a profité pour faire jouer tout le monde : Gasmi, Berrajah, Ouni, Boulaâbi, Ziadi, Meskini, Sghaïer, Chaâr, Bouzid, Ben Salem, Ghali, Mabrouk, Jamel et Mansour.

«Le test face aux Olympiques était assez instructif. Il nous a permis d'évaluer notre forme et aussi de rectifier nos erreurs. Je suis content que nous ayons marqué face à cette équipe olympique. Nous sommes sur la bonne voie pour bloquer les manœuvres espérantistes. Notre stratégie sera d'exploiter à bon escient les espaces laissés par l'EST», a souligné Chedly Chaâr qui a confirmé sa bonne forme. Il sera donc titulaire pour suppléer le transparent Sghaïer.

Contre l'EST, le CSHL est tenu à ne pas perdre. Buscher alignera le onze rentrant le plus en forme du moment.

Le gardien Gasmi gardera encore une fois les bois. Meskini et Berrajah seront reconduits comme latéraux, ce duo sera sur ses gardes face à Blaïli et Badri. L'axe central sera guidé par les intraitables Ouni et Boulaâbi.

Le milieu sera composé de Ziadi, Chaâr, Jamel, Kouakou et Mansour.

En attaque, on retrouve Ben Salem, auteur du doublé face à l'USMonastir. Il aura pour objectif d'exploiter le repli défensif lent des «Sang et Or» pour mener ses attaques.