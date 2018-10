Tunisie: La transparence dans toutes les opérations financières

Le Conseil du marché financier a publié le rapport annuel de 2017. Plusieurs thèmes ont été abordés dans ce rapport comme le renforcement de la transparence. Ainsi, le Conseil du marché financier veille à garantir l'exhaustivité et la sincérité de l'information financière publiée par les sociétés faisant appel public à l'épargne, lors de l'instruction des dossiers soumis pour l'obtention de visa ou à l'occasion du contrôle périodique ou permanent de la divulgation des informations et également dans le cadre du suivi des franchissements de seuils de participation.

Le conseil invite les sociétés concernées à s'assurer que l'information mise à la disposition du public reflète de manière fidèle et sincère leur situation et leurs perspectives d'avenir.

Le conseil veille de même à l'amélioration de l'information financière qui constitue désormais le principal outil de communication entre les différents acteurs économiques.

A ce titre, les décisions d'investissement, de financements, les alliances et les partenariats et même les actions publiques en dépendent de manière significative. De même, la publication de l'information en temps opportun et exempte d'anomalies significatives représente un aspect fondamental du processus décisionnel et demeure pour les partenaires de l'entreprise un critère premier d'appréciation de ses performances.

Option pour la qualité

Pour garantir la qualité de l'information diffusée au public, d'une part, et l'améliorer, d'autre part, l'intervention du Conseil du marché financier s'inscrit dans ce cadre après maintes vérifications de la part de ses services.

L'autre chapitre évoqué par le rapport a trait à la protection des épargnants. Le Conseil financier exige des personnes qui projettent la réalisation d'une opération financière (dirigeants, initiateurs, etc.), la communication d'informations et de documents se rapportant auxdites opérations. Ceci lui permet de procéder aux contrôles nécessaires et de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur afin d'assurer la protection des intérêts des épargnants.

Par ailleurs, le développement du dispositif légal et réglementaire constitue la pierre angulaire du marché financier, et ce, pour garantir la protection de l'épargne et une plus grande consécration de la transparence. Dans ce cadre, le Conseil du marché financier participe activement dans la préparation des textes législatifs ayant un lien avec le marché financier et veille à enrichir l'arsenal des textes d'application.

Imbu de l'impératif de l'ouverture sur l'environnement national et international ainsi que de celui de la consolidation de la confiance de l'investisseur dans le système législatif et réglementaire, via la coopération avec les autorités homologues de contrôle, ainsi que les instances financières internationales --pour promouvoir la performance du marché financier tunisien et l'attraction des investisseurs étrangers--, le Conseil du marché financier s'est employé à développer les opportunités de partenariat, d'échange d'expertise et de participation aux manifestations nationales et internationales.