Tunisie: Les économies régionales sous la loupe

Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord organise, en partenariat avec le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale (Mdici) et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) la 33e réunion du Comité intergouvernemental d'experts (CIE), du 30 octobre au 2 novembre 2018 à Tunis.

Organe statutaire du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, le CIE, composé de représentants des pays membres (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan), se réunit annuellement en vue de se pencher sur le contexte économique et social dans lequel évoluent les économies de la région et de statuer sur les orientations stratégiques de la CEA en Afrique du Nord. Cette importante rencontre se tient pour la première fois à Tunis, à l'invitation du gouvernement tunisien.

Ecosystème des données

Organisée sur le thème : «Révolution des données en Afrique du Nord : mettre les données au service de la transformation structurelle», la 33e réunion du CIE se tiendra en tandem avec une réunion ad hoc d'experts sur le même thème, avec pour ambition d'examiner l'écosystème des données en Afrique du Nord. Ces travaux seront ainsi l'occasion pour des experts et représentants des pays nord-africains d'échanger à propos de l'écosystème des données en Afrique du Nord, les besoins de la région pour la production de statistiques fiables, les protocoles régissant la production de données, l'analyse, la confidentialité et l'éthique dans la région ainsi que le rôle des nouvelles technologies dans la collecte, l'analyse et le partage des informations.

Les participants se pencheront, par ailleurs, sur les données requises pour le suivi de la mise en œuvre des Objectifs mondiaux pour le développement durable (ODD) des Nations unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement du continent dans leurs pays respectifs.

D'autres thématiques clés seront abordées tout au long de la rencontre, parmi ces dernières figurent les questions de l'emploi des jeunes en Afrique du Nord, l'état d'avancement de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca), l'intégration de la migration dans les politiques nationales de développement de la région et la promotion des principes de l'économie bleue en Afrique du Nord. Il sera par ailleurs procédé à la présentation et au lancement du rapport du Bureau de la CEA en Afrique du Nord sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Le Comité intergouvernemental d'experts et la réunion d'experts se tiendront avec la participation de représentants de haut niveau des gouvernements et institutions nationales d'Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie, le Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et autres organisations onusiennes intergouvernementales, de la société civile, et du milieu académique. Les recommandations issues de cette réunion seront présentées à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA dans la perspective de leur mise en œuvre.