Tunisie: Une rude épreuve !

L'entraîneur Krol a fait savoir à ses joueurs qu'il n'y a pas lieu de céder à l'euphorie après les derniers résultats, respectivement face à l'EST et au CA. «Il faudra toujours garder les pieds sur terre», a fait savoir l'entraîneur hollandais à ses joueurs, impatients de jouer face à une équipe monastirienne en panne de résultats.

Le mérite de Krol

La grande qualité du coach sfaxien, c'est de savoir faire les meilleurs recrutements et de doter son équipe d'un très bon arsenal offensif (Chaouat, Karoui, Harzi, Hamdaoui) tout en assurant bien ses arrières (Dahmane, Mathlouthi, H'nid, Zammouri, Jelassi, Kouakou), réussissant son casting.

Avec ces attaquants de valeur, le jeu sur les couloirs et les percées au cœur de la défense, les options tactiques 4-3-2-1 ou 4-3-3 ou encore 4-5-1 ont toujours été bien assimilées.

Retour de Harzi et forfait de Moncer

On notera le retour de Harzi, complètement rétabli de sa blessure contractée face à l'EST, et la titularisation confirmée de l'international Hamza Mathlouthi, qui a ressenti des douleurs au niveau du tibia. Ainsi, on le retrouve dans le onze rentrant. Mais deux absences confirmées sont celles de Sokari et de Moncer, encore indisponibles pour le match de cet après-midi. «Le match face à l'USMonastir, avide de rachat, face à son public, sera très difficile, mais pas impossible pour sortir de cet écueil délicat. Nous sommes déterminés à imposer notre maîtrise tactique pour consolider notre place de leader», a souligné le jeune international olympique H'nid.

Face à l'USM, Krol envisage d'aligner la même formation qui a battu le Club Africain. Ainsi, on retrouve le gardien Dahmane qui ne cesse de confirmer son invincibilité dans les buts. Les deux arrières latéraux, Mathlouthi et Zouaghi, seront titularisés. L'axe central sera, lui, consolidé par H'nid et Zammouri. Ce quatuor a déjà confirmé son potentiel en dépit de son inexpérience.

Au milieu de terrain, on retrouve un quatuor clairvoyant pour alimenter ses attaquants. Kouakou, Harzi, Karoui et Hamdouni. Ces derniers disposent d'un potentiel technique respectable pour alimenter Chaouat et Oueslati afin de marquer. Ce onze sfaxien semble fin prêt pour ce rendez-vous important aux yeux de ses supporters. En effet, le CSS semble déterminé à ne pas rater une belle opportunité à Monastir pour consolider sa place de leader.