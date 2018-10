Tunisie: Une rage de vaincre à confirmer

Aujourd'hui devant le CS Hammam-Lif, les «Sang et Or» n'ont plus le droit de laisser des plumes afin de se replacer comme favoris de la compétition locale.

Euphoriques après leur franc succès de mardi dernier en demi-finale de la Champions League, ils ne doivent pas, non plus, se laisser prendre dans la trappe de l'excès de confiance et le jeu de facilité. C'est que le CSHL est une équipe sympathique capable de leur compliquer les choses et de les surprendre.

Formation remaniée !

Les attaquants «sang et or» Youssef Blaïli, Anice Badri et Haïthem Jouini, qui ont pété le feu devant les Angolais il y a quelques jours, doivent une confirmation à leurs supporters.

Leur message d'assurance doit être passé aujourd'hui même surtout que l'Espérance se prépare déjà pour le plus grand rendez-vous de l'année 2018, à savoir celui du 2 novembre dans le cadre du match aller valable pour la finale de la Champions League au stade de Borj Al Arab en Egypte contre Al Ahly.

Seulement il y a un petit problème que Moïne Chaâbani doit affronter, celui de la formation à aligner devant les banlieusards. Le timonier «sang et or» ne peut pas compter sur les services de Franck Kom et Sameh Derbali, tout deux expulsés lors du dernier match contre le CSS. De plus, le rendement pas tout à fait convaincant de Yassine Khénissi et la piètre prestation du keeper Rami Jéridi face aux Angolais ne laissent, semble-t-il, pas le choix à Chaâbani quant à leur remplacement respectivement par Haïthem Jouini et Moez Ben Chrifia.

Sur ce point, il faudrait agir avec beaucoup de prudence et de tact car il y va de la cohésion providentiellement retrouvée de tout le groupe et même du moral de Rami Jéridi qui a besoin d'un renouvellement de confiance pour chasser le doute.