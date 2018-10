Tunisie: Défaite interdite ... !

C'est la grogne du côté de Ben Jannet, les matchs se suivent et se ressemblent pour l'USM qui n'arrive plus à s'imposer même à domicile et devant des équipes à sa portée... La dernière en date a été le CSHL qui s'est imposé 2-1, plongeant les camarades de Hichri dans le désarroi... Après cinq matches sans succès, le sixième face au leader le CSS qui passe actuellement par une période faste tout à l'heure à partir de 14h30 sera-t-il le bon pour arrêter l'hémorragie et de surcroît retrouver enfin le sourire qui tarde à venir ? C'est le souhait de toute une ville avide de voir son équipe en finir avec les défaites... Conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, Dridi et ses protégés ont vite pansé les séquelles de la dernière défaite contre le CSHL pour plonger dans la préparation de ce rendez-vous crucial et sur lequel l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour rebondir.

En plus de l'aspect technico-tactique qui a été minutieusement mis en œuvre pour espérer débloquer la machine adverse qui carbure à merveille et partir de l'avant, le volet mental a été aussi de mise, histoire d'exhorter les joueurs à oublier leur revers et se concentrer sur ce match porteur d'espoir... pour pouvoir décoller. «C'est l'occasion ou jamais pour les joueurs qui n'ont pas du tout démérité malgré leur défaite devant le CSHL pour se surpasser et de surcroît arracher les trois points de la victoire synonyme de bouffée d'oxygène... Ils ont été avertis que concéder un nouveau faux pas sera lourd de conséquences, c'est pour cela qu'ils doivent être concentrés et appliqués 90' durant pour espérer donner le meilleur d'eux-mêmes et même plus... On a minutieusement décortiqué le jeu du CSS euphorique et on a mis en place toutes les options possibles pour l'arrêter et pourquoi pas le piéger... Donc, rigueur, application, solidarité et audace seront nos atouts pour réussir dans cette confrontation à quitte ou double et sur laquelle je compte beaucoup pour montrer ce que Dridi vaut... je suis audacieux et j'aime beaucoup relever les défis, sinon pourquoi j'ai accepté de prendre l'USM en proie au doute après son début de saison catastrophique».

Hichri opérationnel, Gbala revient...

Dridi, qui a exigé d'effectuer les entraînements de début de semaine à huis clos, histoire d'éviter plus de pression sur le groupe, pourra récupérer son capitaine Hichri, sorti sur blessure face au CSHL et complètement rétabli...

C'est un problème en moins pour lui et pour l'homogénéité du groupe. De même, il pourra compter sur les services de son pivot ivoirien qui a purgé sa suspension d'un match. Ce dernier sera associé à Sabbahi pour animer l'entrejeu, appelé à ratisser toutes les balles et de surcroît empêcher le CSS de développer son jeu habituel. L'arrière-garde qui a flotté sur les deux buts encaissés devant le CSHL sera articulée autour de Jrad dans les buts... Mechmoum égal à lui-même occupera le flanc droit, celui de gauche sera confié à Ben Romdhane qui retrouve son poste de prédilection puisqu'il a évolué face au CSHL comme pivot.

Le reste de ce premier rideau sera composé de Hichri et Sdiri appelés tous les deux à assurer la couverture et, de surcroît, barrer la route aux redoutables attaquants sfaxiens en verve ces derniers temps. L'animation offensive qui n'a pas du tout démérité face au CSHL, par son jeu efficace et rapide, sera orchestrée par la paire Messaïdi comme régisseur et Amri, l'auteur de l'unique but devant les Hammamlifois, en tant que relayeur. Leur travail de sape ponctué de reconversions rapides et de passes précises devrait aboutir au duo d'attaque Kabbou, rapide, et Kouaté, préféré à Ben Hassine, appelés à harceler l'arrière-garde adverse pour espérer forcer la décision. Ben Hassine, Arfaoui et autres Mosrati, Soussi et Chtioui pourront à tout moment du match faire leur entrée pour prêter main-forte à leurs coéquipiers.

C'est avec une formation au complet, portée sur l'attaque sans pour autant négliger la couverture derrière, que l'USM, avide de rachat, croisera le fer avec le CSS, actuel leader du championnat et qui a fait le déplacement à Monastir pour confirmer sa forme actuelle. Une confrontation qui promet.

Formation probable

Jrad, Mechmoum, Ben Romdhane, Sdiri, Hichri, Gbala, Sabbahi (Chtioui), Messaïdi, Amri (Mosrati), Kabbou et Kouaté (Ben Hassine).

USM-CSS, dimanche à partir de 14h30 (arbitre : W. Ben Salah)