Tunisie: Reprise de l'assemblage de véhicules particuliers

A la faveur de ce nouveau partenariat, une nouvelle dynamique est attendue dans l'industrie automobile qui constitue un secteur à forte valeur ajoutée et fait travailler plusieurs compétences tunisiennes. La commercialisation des véhicules va certainement améliorer le chiffre d'affaires de la société en question qui vise non seulement le marché local mais aussi les marchés voisins.

L'assemblage des véhicules particuliers était à l'arrêt en Tunisie et l'activité était limitée aux voitures utilitaires. A la suite de ce partenariat et grâce au groupe Zouari et Medicars, la Tunisie renoue avec la production industrielle des voitures particulières. La Geely GC6 est le premier modèle assemblé dans les usines de Medicars qui sera commercialisé début 2019.

Cet accord vient s'ajouter à l'ensemble des conventions de coopération conclues entre Medicars et une multitude de grandes firmes internationales telles que Mahindra, Kinglong, Hyundai et Sangyons.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.