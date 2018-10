Tunisie: La JSK, la tête ailleurs !

JSK : A. Frioui, R. Frioui, Hamdi, Bouchniba, Bacha, S. Meskini (Romdhani), Traoré, Laâouichi, Mtiri, Zaidi (Sassi), Manaï (Bouguerra)

UST : Kordi, Mhadhebi, H. Khalfa, Omrani, Aloui, Messaï, Miladi, Zaghdoudi (Ben Abdessalem), Diakité, K. Khalfa (Meguin), Touati (Youssefi)

Les camarades de Laâouichi espéraient confirmer leur victoire face au ST au cours de la dernière journée. Les jeunes Aghlabides ont failli ouvrir le score dès l'entame du match mais le tir de Laâouichi est dévié par le gardien Kordi (2'). Les visiteurs ont été prudents avec parfois des attaques rapides de Diakété et Khalfa. Un tir de ce dernier est dévié par Bouchniba par la main dans les 16 m, l'arbitre siffle le penalty (6'). Hédi Khelfa rate son tir face au gardien Frioui. Par la suite, le jeu se cantonna au milieu avec des actions offensives des Aghlabides sans effet. Pour leur part, les visiteurs ont cherché des brèches dans la défense aghlabide par des attaques rapides sur les ailes de la part de Diakété et Touati. Les camarades de Laâouichi ont varié les attaques mais ni Hamdi ni Laâouichi n'ont réussi en touche finale. l'UST a montré une bonne organisation en défense et une rapidité en phase offensive. Abdessalem est servi dans le dos de la défense, il dribble Bouchniba, mais son tir est arrêté par Frioui (33'). A la 40', Mtiri centre Mannai dans les 16 m mais ce dernier rate l'aubaine face au gardien Kordi. Les camarades de Frioui ont montré un déséquilibre en défense et un manque d'harmonie au milieu. Le jeu offensif des Aghlabides manquait d'efficacité en phase finale.

Le réalisme sudiste

Après la pause, les Aghlabides espéraient ouvrir le score. Derbal lance Sassi pour redonner plus d'équilibre et d'efficacité à l'attaque. De leur côté, les protégés de Kasri ont gardé les mêmes choix. Les attaquants aghlabides ont varié les actions pour surprendre les visiteurs. Un coup franc botté par Laâouichi, mais il rate l'aubaine (55'). Les protégés de Kasri ont continué à jouer la prudence en défense avec des attaques rapides par Abdessalem et Diakété. Ce dernier profite d'une mauvaise relance de la balle de Bouchniba. Il temporise et son tir atterrit dans les filets de Frioui (64'). Ce but a surpris les locaux qui ont cherché à égaliser. Mais la quête du résultat et le manque de concentration les ont desservis. Le coach Derbal lance Bouguerra pour plus de solutions en attaque. Les camarades de Frioui ont eu des difficultés à égaliser à l'instar des tirs de Laâouichi (70') et de Hamdi (78') qui ont été annihilés par le gardien Kordi. Les protégés de Derbal ont varié les actions dans l'intention d'égaliser. Un corner est botté par Sassi, Bouchniba fait dévier la balle par la tête mais la balle heurte le poteau avant de sortir (87'). Malgré leur domination, les Aghlabides ont eu des difficultés pour concrétiser les actions offensives des Sassi, Romdhani, Mtiri et Laâouichi.

Les protégés de Kasri ont fait montre d'une bonne application et une bonne organisation offensive. Ils ont réussi à gérer les aléas de la rencontre. Pour leur part, les Aghlabides ont manqué de concentration, ils ne se sont pas préparés mentalement après leur victoire face au ST. Le staff technique doit retoucher certains détails dans l'emplacement du groupe en défense et en attaque.